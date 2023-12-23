Рупор кремлевской пропаганды: За русофобию будут наказывать

Правительство России идет навстречу чаяниям народным и готовится к принятию закона об уголовном наказании за русофобию.

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний инициативу вице-спикера Госдумы Ирины Яровой о введении уголовной ответственности за русофобию. Текст проекта отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", – отмечается в проекте отзыва.

Как указано в документе, законопроект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 136.1 "Русофобия", которая предусматривает ответственность за дискриминационные действия, совершенные иностранными лицами за пределами России в отношении гражданина РФ, постоянно проживающего в России лица без гражданства или соотечественника, не являющегося гражданином РФ. Кроме того, часть вторая новой статьи предлагает ввести ответственность за публичные призывы к совершению таких дискриминационных действий.

Санкции, которые предлагается ввести за такие преступления, в проекте отзыва кабмина не указываются. Однако в замечаниях правительства отмечается, что "в проектируемой статье 136.1 УК необходимо конкретизировать наказание в виде штрафа, предусмотренные санкцией части первой данной статьи УК, а также сроки наказания в виде лишения свободы". "Требует уточнения субъект преступления, предусмотренного частью второй проектируемой статьи 136.1 УК, поскольку неясно, идет ли речь об общем субъекте преступления либо о специальном субъекте, указанном в части первой этой статьи", – отмечается в документе.

Законопроект также вносит изменения в статью УК, которая касается действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление за пределами РФ. Уточняется, что действие уголовного закона будет распространяться на иностранных граждан и лиц без гражданства, не проживающих постоянно в РФ, совершивших преступление за пределами страны, в том числе в отношении соотечественников, не обладающих российским гражданством.

Как указывается в проекте отзыва кабмина, новые нормы также вносят изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые позволяют в исключительных случаях проводить судебные разбирательства по уголовным делам о преступлениях средней тяжести в отсутствие подсудимого. "Согласно пояснительной записке к законопроекту внесение изменений в статью 247 УПК обусловлено необходимостью обеспечения мер защиты в том числе от уничтожения или повреждения воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества", – указывается в документе.

https://tass.ru/obschestvo/19570327 – цинк

С интересом жду финальный вариант.

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