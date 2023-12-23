 

Роберт Фицо – Братислава никогда не даст своего согласия на членство Киева в НАТО

23.12.2023, 19:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Вопрос вступления Украины в ЕС сильно перерекламирован, но при условии выполнения ряда критерий Киевом это может случиться, рассказал премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Одновременно он открыто заявил, что Украина может распрощаться с надеждами на вступление в НАТО, даже в долгосрочной перспективе. Этого не произойдёт, потому что Словакия не даст своего согласия на начало «третьей мировой», пишет Interia.


AP

Украина стремится к членству в ЕС и НАТО, однако её вступление в Североатлантический альянс находится под серьёзным ударом. «Премьер-министр Словакии Роберт Фицо внёс вето на это предложение. Будем ли мы иметь дело со шведским сценарием?» — задаётся вопросом Interia.

Портал напоминает, что Стокгольм всё ещё находится в ожидании согласия со стороны Турции и Венгрии, потому что все члены альянса должны быть единогласны в этом вопросе. «Ничего удивительного в этом нет, что партия, имеющая большинство в словацком правительстве, не даст своего согласия на вступление Украины в НАТО», — заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо в эфире на одном из YouTube-каналов. Он также выразил уверенность в том, что согласие на членство Украины в НАТО равнозначно началу «третьей мировой войны».

Роберт Фицо подчеркнул, что Киеву не стоит рассчитывать на членство в НАТО, даже в долгосрочной перспективе. «Этого никогда не случится», — предупредил он. Появилась информация, что глава словацкого правительства уже сообщил о планах наложить вето на украинскую кандидатуру на место нынешнего Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Одновременно он оценил, что перспективы вступления Украины в ЕС выглядят несколько иначе, хотя это всё равно «перерекламированный политический жест». «Я не против… Но она должна выполнить все условия», — объяснил Фицо.


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