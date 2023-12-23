 

Якобы главный шведский пропагандист признал превосходство России на поле боя и разочаровался в ВСУ

23.12.2023, 19:05, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

С начала СВО шведский подполковник Йоаким Паасикиви почти ежедневно мелькает в государственных СМИ и прессе в качестве главного военного эксперта скандинавской страны по России. Примечательно, что всё это время Паасикиви старательно твердил о скорой победе Украины, которая должна была в ближайшее время «накостылять русскому медведю». Кроме того, шведский пропагандист повторял мантру о несостоятельности российских войск, однако теперь он жалуется, что переоценил способности ВСУ и признал возможности российской армии и её превосходство на поле боя, пишет Samnytt.


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С февраля прошлого года шведский подполковник Йоаким Паасикиви практически ежедневно выступает по государственному телевидению и публикуется в прессе в качестве главного военного эксперта скандинавской страны по России. Примечательно, что всё это время Паасикиви старательно твердил о скорой победе Украины и несостоятельности российских войск. Однако теперь шведский пропагандист жалуется, что переоценил способности ВСУ и признал возможности российской армии и её превосходство на поле боя, пишет Samnytt.

Почти каждый вечер шведские телезрители наблюдали за тем, как с экранов телевизоров «военный эксперт» уверенно обещал, что ВСУ «накостыляет русскому медведю». Однако по состоянию на сегодняшний день линия фронта уже долгое время стоит неподвижно, а широко разрекламированное «летнее наступление» провалилось, в то время как вооружённое противостояние продолжает уносить жизни и несёт огромные разрушения и убытки. Сейчас многие простые люди, которые не принимают желаемое за действительное и не имеют собственных политических интересов в конфликте, склоняются к мнению, что РФ победит.

На этом фоне даже самый большой «проукраинский оптимист» Йоаким Паасикиви начал сомневаться в возможностях ВСУ. «Теперь всё выглядит хуже. Мне казалось, что дела у ВСУ обстоят лучше», — признаётся он в интервью газете Svenska Dagbladet. Уже год назад полковника обвиняли в чрезмерной уверенности в победе Украины над Россией, но сегодня, в отличие от того времени, он считает, что критика была обоснованной, отмечает Samnytt.

Речь идёт не только о переоценке мощи ВСУ, но, в большей степени, о недооценке военного потенциала России. Российские военные фактически положили конец любым попыткам украинского наступления и готовы удерживать позиции до тех пор, пока украинцы не поднимут белый флаг.

В то же время пропагандист Паасикиви не сожалеет, что, пользуясь своим особым положением как наиболее часто задействованного военного «эксперта» шведских СМИ, позволил собственным надеждам окрашивать оценки перспектив Украины на победу в вооружённом конфликте с Россией. По его словам, он хотел подарить шведскому народу «радостную новость» и считает, что «никто не будет рад от того, когда ему говорят «с одной стороны всё выглядит так, а с другой стороны наоборот», пишет Samnytt.


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