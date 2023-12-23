Мнение: Почему в СССР строителям приходилось работать подпольно?

Читатели прислали ссылку на статью математика Николая Константинова, который после 70 лет начал говорить и писать очень резко, объясняя, что “свою долю фальши уже в этой жизни выговорил” (ссылка).

В статье несколько зарисовок экономических реалий СССР. Вот, например, про причину «сокращения поголовья коров» в современной России:

Однажды русские колхозники увидели, что эстонцы сдают на мясо породистый скот. “А у нас нет другого”, — сказали эстонцы. “Так давайте мы сдадим за вас наш непородистый, а вы отдайте нам ваш породистый”, — с надеждой предложили русские. Но сделка не состоялась: эстонцы соглашались на обмен по весу, а не по поголовью, а такой вариант не мог устроить русский колхоз, у которого в результате такого бартера полетел бы план по поголовью.

Наконец, в 1975 году советское руководство догадалось отменить план по поголовью, в результате поголовье сократилось, а выход мяса увеличился. И вот теперь я вижу по телевизору, Зюганов клеймит нынешнее руководство России за то, что по сравнению с 1974 годом поголовье скота сократилось вдвое. Интересно, он вправду не знает, в чем дело? Ну хотя бы подумал о том, что ведь нынешнее руководство пришло не в 1975 году.

Или вот, про подпольную артель строителей:

В нашем дачном поселке обосновалась бригада калымщиков. Всем им было лет по пятьдесят, старшего звали Николаем. Брали они не слишком дорого, работали споро и хорошо, и их с удовольствием приглашали. Нам надо было построить сарай и уборную. Они взялись сделать это за четыре дня — суббота и воскресенье и ещё раз суббота и воскресенье (в остальные дни они были заняты на службе, где получали обычную скромную зарплату).

Прежде чем начать работу, Николай провел на нашем участке несколько часов, тщательно изучая условия будущей работы: где лежат доски, по какой дорожке их предстоит нести, где поставить циркулярную пилу, какое расстояние до розетки и т.п. Он заметил, что в одном месте ветки ёлки будут мешать ходить, и отогнул эти ветки веревкой. Он спросил нашего разрешения пересадить на эти дни куст роз, что сокращало пути, и обещал пересадить куст обратно так, что он при этом не пострадает. И вот в ближайшую субботу после этой подготовки работа началась. Мы с удивлением увидели, что работники приехали на четырех машинах из разных городов. Оказывается, они прежде калымили порознь и, как-то случайно оказавшись рядом и приглядевшись друг к другу, договорились далее работать вместе.

Мы смотрели, как продвигается дело. Обсуждений, речей было мало, они понимали друг друга почти без слов. Когда настало время обеда, моя мама пригласила их к нашему столу. Но они отказались, объяснив, что если наедятся, то и работать не смогут. Они легко перекусили, достав термосы и бутерброды. А в конце рабочего дня распили на четверых четвертинку и разъехались по домам.

Работа была выполнена хорошо, куст пересажен на место, никакого беспорядка они после себя не оставили. И вот мой папа расплачивается с ними (вся работа стоила, кажется, 400 рублей; напомню для сравнения, что средняя зарплата рабочего 150 рублей в месяц считалась в те времена вполне приличной). Он дал Николаю четыре сотни, и тот сразу же раздал по сотне своим товарищам. А моя мама отозвала Николая в сторонку и посетовала ему: “Ведь Ваша работа самая главная — Вы организатор, вы, безусловно, имеете право на большую долю, чем одна четверть”. А он спокойно ей ответил: “У них не должно быть и мысли, что я в долгу перед ними, пусть лучше они чувствуют, что они в долгу передо мной — так работа лучше пойдет”.

Санитарная комиссия нашего поселка признала построенную этой бригадой для нас уборную лучшей в поселке!

В книге Джона Гэлбрейта “Новое индустриальное общество” отмечена следующая особенность современной организации работы. Подготовка к тому или иному производству часто оказывается более трудной и более важной, чем само производство.

Эта особенность характерна и для работы бригады Николая.

В этом отрывке речь идёт про стихийный низовой коммунизм, который вполне реализуем в маленьких артелях или бригадах при условии, что у артели есть право исключать из своих рядов лентяев и неумех. Однако меня больше интересует другой вопрос. Как видно из рассказа, спрос на «калымщиков» в СССР был огромен, при этом, как видите, им охотно платили по 25 рублей в день.

Но почему же пролетариат трудился исподтишка, по выходным? Почему рабочие вынуждены были проводить будни, работая на государство за, цитирую, «обычную скромную зарплату», вместо того чтобы выполнять строительные работы, честно получая при этом зарплату в 3-4 раза выше? И самое главное — почему государство, в котором добросовестных рабочих угнетали таким вот жёстким образом, некоторые блогеры называют сейчас «народным»?