 

На новогодние праздники Ленина перевезут из мавзолея на ВДНХ

23.12.2023, 18:33, Разное
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Самым ценным экспонатом в открывшейся на ВДНХ экспозиции Ульяновской области станет тело Владимира Ильича Ленина, любезно предоставленное мавзолеем на новогодние праздники.

По мнению организаторов, временный переезд вождя мирового в другое место позволит увидеть одну из главных достопримечательность страны как можно большему количеству посетителей, ведь пропускная способность ВДНХ значительно выше, помимо этого, вход на территории комплекса бесплатный.

– На новогодние выходные в мавзолее профилактика. Все сотрудники, за исключением сторожей, уйдут к своим родным и близким, а в это время многочисленные гости столицы лишатся возможности увидеть Владимира Ильича. Мы убедились, что на ВДНХ созданы отличные условия для хранения, – рассказал директор мавзолея им. Ленина.

Рядом с телом Ленина на экспозиции будут представлены уникальные реликвии вековой давности – соха, на которой первые советские лидеры приносили клятву верности трудовому народу, золотые сапоги Сталина и накладные усы маршала Будённого. Также посетители стенда Ульяновской области смогут ознакомиться с историей региона и легендарного автозавода, представители которого при них вручную соберут современный автомобиль – его можно будет приобрести как целиком, так и по запчастям, доступны автокредит и оплата картой.

Экспозиция с Лениным будет работать ежедневно с 31 декабря по 10 января с 10:00 до 20:00.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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