Открыты гены, связанные с гиперактивностью

Таким психическим расстройством, как гиперактивность, страдают как дети, так и взрослые, в связи с чем американские ученые провели исследование, преследовавшее цель оценить генетические факторы, влияющие на данное состояние.

Был обнаружен такой ген, как DRD4, играющий ключевую роль в регуляции нейрохимических процессов в мозге, причем его изменения могут привести к неадекватной передаче сигналов между нейронами, а это может вызвать гиперактивность.

Мутации в гене SLC6A3, который кодирует допаминовый транспортер, отвечающий за регуляцию настроения и степень двигательной активности, могут нарушить обмен допамина и привести к развитию гиперактивности, а изменения в гене HTR2A могут вызвать дисбаланс серотонина, что приводит к чрезмерной активности и трудностям с концентрацией внимания.