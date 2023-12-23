 

Открыты гены, связанные с гиперактивностью

23.12.2023, 18:05, Разное
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Таким психическим расстройством, как гиперактивность, страдают как дети, так и взрослые, в связи с чем американские ученые провели исследование, преследовавшее цель оценить генетические факторы, влияющие на данное состояние.

Был обнаружен такой ген, как DRD4, играющий ключевую роль в регуляции нейрохимических процессов в мозге, причем его изменения могут привести к неадекватной передаче сигналов между нейронами, а это может вызвать гиперактивность.

Мутации в гене SLC6A3, который кодирует допаминовый транспортер, отвечающий за регуляцию настроения и степень двигательной активности, могут нарушить обмен допамина и привести к развитию гиперактивности, а изменения в гене HTR2A могут вызвать дисбаланс серотонина, что приводит к чрезмерной активности и трудностям с концентрацией внимания.        


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