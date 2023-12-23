Установлена связь между окружностью талии и риском бесплодия у женщин

Как сообщает издание PLos ONE, каждый дополнительный сантиметр объема талии, начиная с отметки в 60 сантиметров, повышает степень риска бесплодия у женщин на 3%.

В ходе исследования, в котором были задействованы женщины в диапазоне от 18 до 45 лет, минимальный уровень бесплодия был зафиксирован у тех, чья окружность талии находилась в обозначенных рамках, в то время как большая талия сказывается не только на способности зачатия, но и увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

Обозреватели отмечают, что у женщин с окружностью талии, превышающей отметку в 113 сантиметров, умеренная физическая активность, судя по всему, способствовала повышению степени вероятности беременности.