Apple ведет переговоры с крупными медиа о лицензировании искусственного интеллекта для новостей

Американская технологическая компания Apple активно обсуждает возможность сотрудничества с крупными новостными изданиями и издательствами, с целью получения разрешения на использование их архивов для обучения своих систем искусственного интеллекта, пишет газета The New York Times (TNYT), ссылаясь на собственные источники.

По данным информированных источников, технологический гигант уже заключил многолетние соглашения на сумму не менее $50 млн, касающиеся лицензирования архивов новостных статей. Среди партнеров компании можно выделить такие крупные информационные площадки, как еженедельник The New Yorker, телеканал NBC News, новостное издание The Daily Beast, и многие другие.

Источники также отмечают, что несколько руководителей издательств остаются настороженными в отношении предложения Apple. Они высказывают опасения о возможной юридической ответственности, которая может возникнуть в результате использования лицензированного контента, принадлежащего их компаниям.

Кроме того, Apple до сих пор не предоставила ясности относительно того, как именно она собирается использовать генеративный искусственный интеллект в сфере новостей. Это вызывает потенциальный конкурентный риск, учитывая значительную аудиторию, которая использует iPhone и iPad для чтения новостей.

Двое собеседников из The New York Times также отмечают, что в последние годы руководители Apple активно обсуждают вопросы сбора данных для создания продуктов генеративного искусственного интеллекта и пытаются избежать судебных исков, связанных с нарушением авторских прав, какие уже сталкиваются с другими разработчиками технологий искусственного интеллекта.