Терапевт Кондрахин назвал симптомы гипотиреоза

Гипотиреоз – это состояние, при котором щитовидная железа производит недостаточное количество гормонов, необходимых для нормального функционирования организма. Врач-терапевт Андрей Кондрахин поделился информацией о симптомах этого заболевания и его потенциальных последствиях.

Гипотиреоз может возникнуть из-за нехватки йода, дефицита железа или аутоиммунных патологий. Это состояние может затронуть людей любого возраста и пола, но чаще всего оно встречается у женщин близких к началу климакса.

Симптомы гипотиреоза могут включать в себя:

1. Сильная слабость и сонливость, даже при небольших физических нагрузках.

2. Отеклое и припухшее лицо.

3. Повышение веса при нормальном питании.

4. Беспокойство, тревожность, депрессия и плохое настроение.

5. Проблемы с пищеварением, такие как запор.

6. Нерегулярный менструальный цикл у женщин.

7. Ухудшение иммунитета и частые простуды.

8. Ухудшение памяти и затруднения с усвоением новой информации.

Если гипотиреоз не выявлен и не лечится, он может привести к ожирению и связанным с ним нарушениям, таким как инсулинорезистентность и диабет. У женщин могут возникнуть проблемы с зачатием и ранняя менопауза. Также недостаточность щитовидки может привести к образованию холестериновых бляшек, атеросклерозу и болезням сердца.

Кроме того, пациенты с гипотиреозом могут испытывать снижение уровня энергии, бессонницу и ухудшение когнитивных функций.

При подозрении на проблемы со щитовидной железой важно обратиться к врачу и сдать соответствующий анализ крови. В зависимости от результатов анализа будет назначена необходимая терапия.