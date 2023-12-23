 

Ученые опровергли пользу 10 000 шагов в день

23.12.2023, 18:00, Разное
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Ученые давно устанавливают норму шагов, которую человек должен выполнять каждый день. Однако, когда речь идет о похудении, это лишь один из факторов. Ходьба полезна для сжигания лишних калорий и улучшения метаболизма. Кроме того, она помогает поддерживать здоровый аппетит, уменьшает желание к перееданию и снижает стресс.

Исследования подтверждают, что 10 000 шагов – это всего лишь усредненная цифра и не гарантирует эффективное похудение. Врачи говорят, что результат зависит от многих факторов, таких как активность, размер порций и питание.

Увеличение физической активности и уменьшение потребления еды приводят к потере веса. Но для достижения результатов, необходимо уделить внимание частоте, интенсивности и продолжительности физической активности. Подсчет шагов полезен для контроля, но не должен быть единственным фактором.

Исследования также показывают, что количество шагов не является жестким стандартом. Даже меньшее количество шагов может быть полезным для здоровья. Недавние исследования установили, что 4400 шагов в день у пожилых женщин снижают уровень смертности, а 7000 шагов связаны с положительными изменениями у людей в возрасте от 38 до 50 лет.


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