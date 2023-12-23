Доктор Мясников: «Плоскостопие развивается из-за больших яиц»

Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал о болезнях, которые могут возникнуть у человека при слишком активном употреблении в пищу куриных яиц.

«По сути яйца вообще можно не употреблять в пищу, это дело привычки. Просто в Советском Союзе было много кур и их продукты жизнедеятельности надо было куда-то сбывать, вот и приучили народ. Белок – единственная польза яиц, но его полно и в других продуктах. Зато вреда от повышенного холестерина значительно больше», – заметил кардиолог.

По его словам, употребление куриных яиц уже с юности деформирует жизненно важные органы у молодёжи и отрицательно влияет на здоровье на всю оставшуюся жизнь.

«Все настоящие мужчины мечтают отдать долг Родине, то есть служить в армии. И вот приходит такой воодушевлённый человек в военкомат, а тут плоскостопие. Настоящая трагедия для молодого человека. А плоскостопие развивается из-за больших яиц. Если уж и есть их, то С2 и ни в коем случае С0, а лучше вообще перепелиные», – заключил Мясников.

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