Мнение: Снижение числа смертей в авиакатастрофах, аэропорт в Краснодаре и перевозка животных в самолётах

1. Число авиакатастроф в России, равно как и количество погибших в них в последние несколько лет находятся на историческом минимуме. Эти негативные показатели теперь в разы ниже, чем в лихие 1990-е, и во много раз ниже, чем в «золотые» советские 1970-е, когда авиасмертность была на пике, но не афишировалась властями. Соответствующий график приводит блогер Genby (ссылка).



А вот уточнённая и дополненная версия графика от того же автора, где также показаны по годам общее число перевезённых пассажиров (в миллионах) и пассажирооборот (в миллиардах пассажиро-километров). Как видно, с 2000 года летать в России стали примерно в 5 раз больше, – как в плане числа пассажиров, так и в плане покрываемых ими расстояний, – но при этом число аварий с жертвами не выросло, а наоборот значительно снизилось (ссылка):

2. По сообщениям СМИ, в Краснодаре на днях заново открывают аэропорт Пашковский, закрытый после начала СВО в в 2022 году. Это первый крупный аэропорт в приграничных с зоной конфликта регионах, работа которого будет возобновлена (ссылка):



Источник утверждает, что пилоты уже получили специальное разрешение на проведения тестовых полетов в Краснодар с 14 по 24 декабря. По предварительным данным, самолеты будут курсировать по «сочинской схеме» полетов в Адлер — это воздушный коридор в обход Ростовской области. <…>

Аэропорт Краснодара, как и еще 10 других на юге России, прекратил работу после начала военных действий на территории Украины 24 февраля 2022 года. Росавиация периодически продлевала ограничения, однако с января 2023 года перестала это делать. Речь идет об аэропортах Ростова, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя.

3. Аэрофлот официально разрешил перевозить небольших животных в качестве отдельных авиапассажиров (ссылка):

Компания «Аэрофлот» запустила тестирование новой услуги — перевозки животных в контейнере на соседнем кресле в салоне самолета. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

На первоначальном этапе клиенты смогут воспользоваться услугой на собственных рейсах авиакомпании. Ее будут тестировать до 20 марта 2024 года, по результатам перевозчик примет решение о возможности постоянного предоставления услуги.

Отмечается, что один пассажир сможет провозить на соседнем кресле только одно животное или птицу, оплата будет осуществляться по тарифу, предусмотренному для взрослого человека. Контейнер можно будет разместить только на креслах возле иллюминатора, выпускать животное из переноски во время нахождения в салоне запрещено. По правилам, вес контейнера вместе с питомцем не должен превышать 15 килограммов.

Согласно заявлению компании, услуга станет востребована у владельцев небольших животных и птиц и сделает перелеты более комфортными.