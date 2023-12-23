ИИ раскрыл тайну картины Рафаэля «Мадонна с розой»

Как сообщает издание Heritage Science, изображенный на картине Рафаэля Санти «Мадонна с розой» святой Иосиф мог быть нарисован не самим художником, а другим автором, что, как отмечают ученые, было установлено при помощи искусственного интеллекта.

Первые вопросы по поводу авторства картины появились еще в начале XIX века, причем многие искусствоведы утверждали, что «Мадонна с розой» написана не самим Рафаэлем, а его учениками. Подобные мнения возникли из-за изображения святого Иосифа, который, предположительно, был дорисован после Марии и Иисуса, причем искусственный интеллект подтвердил догадку экспертов.

Анализ «Мадонны с розой» показал, что лицо святого Иосифа не принадлежит кисти Рафаэля, учитывая отличия в цветовой палитре, оттенках и мазках.