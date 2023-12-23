Установлена связь между недосыпанием и снижением уровня счастья

Как сообщает издание Psychological Bulletin, сокращение продолжительности сна может оказывать негативное воздействие на человека и влиять на субъективное чувство счастья.

В ходе исследования, проведенного учеными Университета Восточной Англии, было установлено, что у людей, которые поспали меньше, чем обычно, снижается умение мыслить в позитивном ключе, в связи с чем сокращение продолжительности сна даже на один час способно вызвать чувство несчастья. В том случае, если привычная продолжительность сна сокращалась на три часа, у испытуемых, возраст которых колебался в диапазоне от 7 до 79 лет, степень снижения удовлетворенности жизнью нарастала.

Кроме того, те, кто спал мало, гораздо чаще демонстрировали симптомы тревоги и депрессии, а большое количество ночных пробуждений усиливает, по сравнению с общим недосыпанием, ощущение несчастья.