 

Мнение: США опасаются нападения России?

23.12.2023, 16:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Белый дом проинформировал мир, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год в размере $ 886,3 миллиарда.

Военный бюджет США по сравнению с 2023 годом увеличился на $ 28 миллиардов. При этом Украине в нем заложено всего $ 800 миллионов.

А большая часть этих денег будет направлена на профильные программы министерств обороны и энергетики, государственного департамента США и разведывательных служб.

Зачем США такие колоссальные деньги на оборону? США разворачивают полномасштабную подготовку к противостоянию с Россией?

Иллюстрация отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / На Марсе обнаружены следы геологической активности

23.12 / Установлена связь между женскими слезами и снижением агрессии у мужчин

23.12 / Британский историк: Штирлиц на самом деле был агентом «Моссада»

23.12 / Стали молодой мамой? Как научиться быстро восстанавливать силы, будучи в декрете

23.12 / В Китае археологи обнаружили бутылку, возраст которой превышает семь тысяч лет

23.12 / Американские ученые смоделировали взрыв астероида при помощи ядерного удара

23.12 / На президентских выборах 2024 года будет объявлен «месяц тишины»

23.12 / В Индонезии обнаружили самых маленьких в мире клыкастых лягушек

23.12 / Твидовый жакет и леопардовый принт: 10 трендов зимы, идеальных для гардероба женщин за 50

23.12 / Ученые развеяли миф о разложении биопластика в природе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика