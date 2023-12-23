Мнение: США опасаются нападения России?

Белый дом проинформировал мир, что президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет на 2024 год в размере $ 886,3 миллиарда.

Военный бюджет США по сравнению с 2023 годом увеличился на $ 28 миллиардов. При этом Украине в нем заложено всего $ 800 миллионов.

А большая часть этих денег будет направлена на профильные программы министерств обороны и энергетики, государственного департамента США и разведывательных служб.

Зачем США такие колоссальные деньги на оборону? США разворачивают полномасштабную подготовку к противостоянию с Россией?

Иллюстрация отсюда

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