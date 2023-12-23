 

На Марсе обнаружены следы геологической активности

23.12.2023, 15:43, Разное
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На Марсе обнаружены следы геологической активности.Как сообщает издание Journal of Geophysical Research: Planets, в относительно недавнем прошлом Марс отличался более высокой степенью геологической активности, чем считалось ранее, что показали результаты исследования, проведенного учеными Университета Аризоны.

Исследователи отмечают, что под регионом, получившим название Равнина Элизий, располагается гигантский мантийный шлейф, вызывающий крупномасштабное излияние лавы. Объединив изображения, полученные аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, данные радиолокатора SHARAD на MRO и данные лазерного высотомера аппарата Mars Global Surveyor, ученые выявили более сорока вулканических извержений.

Кроме того, было установлено, что на Равнине Элизий было несколько наводнений, причиной которых могли послужить выбросы грунтовых вод через трещины в коре.    


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