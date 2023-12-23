Установлена связь между женскими слезами и снижением агрессии у мужчин

Как сообщает издание PLoS Biology, в состав слез женщин входят вещества, оказывающие блокирующее действие на проявление агрессии со стороны мужчин, что показали результаты исследования, проведенного израильскими учеными, представляющими Институт Вейцмана.

Одного из мужчин провоцировали в ходе эксперимента на агрессивное поведение по отношению ко второму участнику игры, который якобы жульничал, при этом испытуемых подвергали воздействию женских слез или физиологического раствора, наблюдая, как они попытаются отомстить за нечестную игру.

Было установлено, что запах женских слез способствовал снижению степени агрессивности на 40%, а результаты магнитно-резонансной томографии показали, что префронтальная кора и передняя островковая доля мозга которые становились более активными при агрессии и уменьшали свою активность при воздействии женских слез.