Британский историк: Штирлиц на самом деле был агентом «Моссада»

Штирлиц, он же Максим Исаев с конца 1930-х годов был агентом израильской разведки «Моссад» – по сути, «кротом» этой организации в высших эшелонах власти СССР.

Это шокирующее открытие сделал историк Стивен Уорд, автор готовящейся к публикации книги «Штирлиц: биография легенды».

– Я не знаю, как в СССР относились к Штирлицу, если мы говорим о его начальстве, но у нас он считался в высшей степени ценным активом, – заявил Уорд в интервью New York Post.

По его словам, Штирлиц оказал МОССАД неоценимую помощь в период «холодной войны», способствуя разобщению стран социалистического лагеря и добывая информацию, которая использовалась для ослабления СССР. Уорд уверен, что настоящая личность Максима Исаева скрыта за множеством мифов и легенд.

– Этот человек был мастером перевоплощения, и это помогало ему не только на службе, но и в жизни. Пройдёт немало лет, прежде чем мы установим его подлинную личность, – добавил историк.

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