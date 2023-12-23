 

В Китае археологи обнаружили бутылку, возраст которой превышает семь тысяч лет

23.12.2023, 14:31, Разное
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Как сообщает информационное агентство «Синьхуа», группа китайских археологов обнаружила в городе Синьчжэн бутылку, преодолевшую возрастной рубеж в семь тысяч лет.

Журналисты отмечают, что бутылка, длина которой составляет чуть более десяти сантиметров, представляет собой достаточно непривычный для современного человека сосуд с небольшим горлышком и заостренным дном. Археологи отмечают, что подобные артефакты, а в данном случае речь идет о старейшей находке в Китае за всю историю исследований, относятся к традициям культуры Яншао.

Споры по поводу предназначения бутылок с такой формой, а по одной из версий они использовались для приготовления пива, продолжаются.     


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