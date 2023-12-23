 

В Индонезии обнаружили самых маленьких в мире клыкастых лягушек

23.12.2023, 13:25, Разное
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Как сообщает издание PLoS ONE, в Индонезии, а именно на острове Сулавеси, найден новый вид клыкастой лягушки, получивший название Limnonectes phyllofolia.

Новый вид амфибии, собранный в центральной части острова и на юго-западном полуострове, имеет отношение к наземногнездящимся лягушкам, но демонстрирует уникальное поведение. Обычно земноводные откладывают яйца в воду, чтобы те не высыхали, в то время как самцы самых маленьких в мире клыкастых лягушек охраняют одну или несколько кладок яиц, прикрепленных к листьям или мшистым валунам на высоте от одного до двух метров над небольшими ручьями.

Зоологи предполагают, что причина столь необычного репродуктивного поведения заключается в небольших клыках.   


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