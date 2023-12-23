В Индонезии обнаружили самых маленьких в мире клыкастых лягушек

Как сообщает издание PLoS ONE, в Индонезии, а именно на острове Сулавеси, найден новый вид клыкастой лягушки, получивший название Limnonectes phyllofolia.

Новый вид амфибии, собранный в центральной части острова и на юго-западном полуострове, имеет отношение к наземногнездящимся лягушкам, но демонстрирует уникальное поведение. Обычно земноводные откладывают яйца в воду, чтобы те не высыхали, в то время как самцы самых маленьких в мире клыкастых лягушек охраняют одну или несколько кладок яиц, прикрепленных к листьям или мшистым валунам на высоте от одного до двух метров над небольшими ручьями.

Зоологи предполагают, что причина столь необычного репродуктивного поведения заключается в небольших клыках.