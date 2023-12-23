Твидовый жакет и леопардовый принт: 10 трендов зимы, идеальных для гардероба женщин за 50

Наступление следующего года принесет нам новые тренды в одежде. Многие из них подходят не только молодежи, но и женщинам 50+. Зрелые дамы отдают предпочтение вещам, которые сочетают в себе комфорт, элегантность и нотку современности. Именно этим критериям соответствуют модные тенденции начала 2024 года. Мы приведем 10 трендов зимы, идеальных для гардероба женщин за 50.

Галстук

В этом сезоне галстук станет модным аксессуаром. Он сделает ваш образ стильным и современным. Вы можете скомбинировать его с рубашкой или блузкой простого и лаконичного кроя.

Качественные базовые вещи

Базовые вещи должны присутствовать в гардеробе каждой женщины за 50. Выбирайте качественную одежду в стиле “тихой роскоши”, который будет очень популярен зимой 2024 года. Он отличается элегантностью и простотой.

Включите в свой зимний гардероб такие базовые вещи, как брюки, джемперы и пальто неброских оттенков. Они составят основу вашего образа.

Твидовый пиджак

Твидовый пиджак типа “шанель” – классическая вещь, которая снова окажется на пике моды. Он идеально подходит для женщин 50+. Его можно скомбинировать с брюками или юбкой. Твидовый пиджак придаст больше элегантности любому повседневному ансамблю.

Одежда из клетчатой ткани

Вещи из клетчатых тканей будут очень популярны в этом сезоне. Выбирайте юбки, пальто и пиджаки с этим классическим принтом. Рисунок в клетку подойдет тем женщинам, которые предпочитают яркий и запоминающийся образ.

Вещи из меха

Зимой 2024 года в моду вернутся пальто из искусственного и натурального меха. Они выглядят более роскошно и элегантно, чем обычные куртки. Кроме этого, меховая верхняя одежда прекрасно согревает в морозные дни.

Чтобы одежда из меха создавала омолаживающий эффект, сочетайте ее с современными вещами, например с просторными брюками, смелыми ботильонами или зимними кроссовками.

Деловой стиль

Одежда в деловом стиле никогда не утратит актуальности. Зимой 2024 года ее можно использовать не только для офиса и официальных мероприятий, но и для прогулок по городу или похода в гости.

В 2024 году вещи в деловом стиле станут более непринужденными. В моду войдут брючные костюмы ярких оттенков и клетчатые пальто классического кроя.

Большой шарф

Большой зимний шарф не только согреет вас в холодную погоду, но и станет красивым модным аксессуаром. Эта вещь сделает ваш образ более современным и моложавым. Выбирайте большие шарфы нейтральных оттенков, которые подходят к любому зимнему наряду.

Красный цвет

Красный цвет выглядит смело и ярко. Он станет одним из самых модных оттенков зимы 2024 года. Включите в свой гардероб платья, пальто и костюмы красного цвета. Эти вещи сделают ваш образ красочным и помогут вам выделиться из толпы.

Леопардовый принт

Леопардовый принт визуально омолаживает. Он вернулся в моду этой зимой. Поэтому вам стоит включить в свой гардероб одежду и аксессуары из материалов “под леопарда”.

Если вам нравится смелый стиль, то вы можете создать “леопардовый” образ с ног до головы. Но в этом случае ваш наряд следует дополнить обувью и сумкой нейтральных оттенков.

Юбка с пайетками

Юбка с блестящими пайетками станет модной деталью гардероба. Она придаст вашему образу нотку праздничности и гламура. Чтобы создать изысканный ансамбль, скомбинируйте блестящую юбку со сдержанным джемпером или жакетом.