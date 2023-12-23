 

Ученые развеяли миф о разложении биопластика в природе

23.12.2023, 12:15, Разное
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Как заявили эксперты некоммерческой исследовательской организации 5 Gyres, посуда из биопластика, которую принято считать экологически чистой, в естественных природных условиях не разлагается.

Представители организации, которая ведет борьбу с загрязнением окружающей среды, уточнили, что материал, производящийся из таких возобновляемых источников биомассы, как растительные жиры и масла, кукурузный крахмал, солома, щепа, опилки, переработанные пищевые отходы, за 64 недели эксперимента так и не разложился. Исследователи отмечают, что поместили 17 образцов «экологически чистой» на суше и на поверхности моря, а для сравнения в аналогичные места поместили полиэтиленовый, бамбуковый и бумажный образец.

Особое внимание эксперты уделили разнице между компостируемыми и биоразлагаемыми пластмассами, подчеркнув, что для экологически чистой утилизации компостируемые изделия должны попасть в соответствующие установки.      


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