Доктор Жемчугов: Как правильно снижать температуру при респираторных инфекциях

При респираторных инфекциях необходимо правильно управлять температурой в первые часы заболевания, подчеркивает доктор медицинских наук Владислав Жемчугов. Эта рекомендация актуальна как для взрослых, так и для детей.

Доктор Жемчугов советует снижать температуру до нормального состояния с помощью жаропонижающих средств, чтобы остановить воспалительный процесс. Не сбивая температуру, возможны осложнения, включая серьезные последствия для здоровья. Это особенно важно при гриппе, который может вызвать воспаление мозга, почек, сердца и легких. Первые признаки респираторной инфекции требуют применения противовоспалительных препаратов для остановки развития болезни.

Современные средства диагностики позволяют быстро установить причину заболевания и назначить соответствующее лечение.

Однако мнение врача общей практики Татьяны Захаровой отличается. Она утверждает, что температуру следует снижать только в случае, если она превышает определенный порог. Захарова отмечает, что повышенная температура – обычный признак болезни и может играть важную роль в борьбе с инфекциями.

Следует ли лечить лихорадку или дать ей снизойти самой? Эти рекомендации применимы к здоровым людям без ослабленного иммунитета, не принимающим химиотерапевтические препараты и не перенесшим операцию. Если температура ниже 38,9°C, рекомендуется отдых и увеличенное потребление жидкости, без применения лекарств. В случае сильной головной боли, жесткости шеи, одышки или других необычных симптомов, следует обратиться к врачу.

При небольшом дискомфорте можно принять ибупрофен или аспирин, соблюдая правильную дозировку и осторожность, чтобы избежать переувлажнения. Если температура не реагирует на лекарство, длится более трех дней или постоянно выше 39,4°C, обязательно консультируйтесь с врачом.