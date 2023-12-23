Врач Кондрахин нашел связь между вредом алкоголя и закусками к нему

Алкоголь оказывает разрушительное воздействие на организм, даже в небольших дозах, подчеркнул врач Андрей Кондрахин. Он пояснил, что важно не только употреблять алкоголь, но и правильно его сопровождать.

Кондрахин поделился своими рекомендациями: “Правильнее – и закусывать и запивать одинаково. Когда мы закусываем, количество жидкости распределяется в пище, из-за чего часть алкоголя не попадает сразу в желудок, то есть нет сразу удара на организм… Если мы запиваем водой, то разбавляем алкоголь, но уже в желудке”.

Специалист также отметил, что употребление алкоголя может привести к обезвоживанию организма. Поэтому, важно дополнительно пить воду за праздничным столом, где употребляется алкоголь. Это поможет смягчить возможное токсичное действие спиртных напитков и предотвратить злоупотребление алкоголем, а также улучшит самочувствие на следующий день.

Кондрахин также дал совет по выбору закусок, которые помогут более эффективно справляться с алкоголем:

1. Соленые овощи, которые хорошо сочетаются с крепкими напитками.

2. Квашеная капуста, богатая витамином C, который помогает организму расщеплять и выводить алкоголь.

3. Вареный картофель, действующий как абсорбент.

4. Вареное нежирное мясо и морепродукты, не содержащие углеводов.

5. Лимон, который благодаря лимонной кислоте снижает всасывание алкоголя и нейтрализует токсины.

6. Черный или горький шоколад, богатый ниацином (витамин В3), способным обезвреживать и нейтрализовать токсины.