 

Врач Кондрахин нашел связь между вредом алкоголя и закусками к нему

23.12.2023, 12:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Алкоголь оказывает разрушительное воздействие на организм, даже в небольших дозах, подчеркнул врач Андрей Кондрахин. Он пояснил, что важно не только употреблять алкоголь, но и правильно его сопровождать.

Кондрахин поделился своими рекомендациями: “Правильнее – и закусывать и запивать одинаково. Когда мы закусываем, количество жидкости распределяется в пище, из-за чего часть алкоголя не попадает сразу в желудок, то есть нет сразу удара на организм… Если мы запиваем водой, то разбавляем алкоголь, но уже в желудке”.

Специалист также отметил, что употребление алкоголя может привести к обезвоживанию организма. Поэтому, важно дополнительно пить воду за праздничным столом, где употребляется алкоголь. Это поможет смягчить возможное токсичное действие спиртных напитков и предотвратить злоупотребление алкоголем, а также улучшит самочувствие на следующий день.

Кондрахин также дал совет по выбору закусок, которые помогут более эффективно справляться с алкоголем:

1. Соленые овощи, которые хорошо сочетаются с крепкими напитками.
2. Квашеная капуста, богатая витамином C, который помогает организму расщеплять и выводить алкоголь.
3. Вареный картофель, действующий как абсорбент.
4. Вареное нежирное мясо и морепродукты, не содержащие углеводов.
5. Лимон, который благодаря лимонной кислоте снижает всасывание алкоголя и нейтрализует токсины.
6. Черный или горький шоколад, богатый ниацином (витамин В3), способным обезвреживать и нейтрализовать токсины.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Доктор Жемчугов: Как правильно снижать температуру при респираторных инфекциях

23.12 / Вслед за школами использование телефонов хотят запретить ещё и в общественном транспорте

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Мятежный хутор

23.12 / В Перу обнаружили новые геоглифы

23.12 / Терапевт Лисицкая объяснила, как связан сухой воздух в помещениях с вирусными заболеваниями

23.12 / В Госдуме создадут комиссию по борьбе с несбывшимися астропрогнозами

23.12 / Названы способы поддержать здоровье костей после 65 лет

23.12 / Мнение: О страхе элитки… Ну, началось?

23.12 / Инопланетная жизнь может скрываться в океанах

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: На Леонида Гозмана завели уголовное дело

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика