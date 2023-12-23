 

Вслед за школами использование телефонов хотят запретить ещё и в общественном транспорте

23.12.2023, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вслед за запретом использования мобильных телефонов в школах парламентарии намерены ввести аналогичное правило и для пассажиров общественного транспорта.

Соответствующий закон рассмотрят уже в следующем году.

Документ предписывает запрет для пассажиров на использование смартфонов во время поездок без всяких исключений. При входе в автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси им придётся сдать гаджеты водителю. Забрать устройства можно при выходе или обратившись в автобусный парк или депо с заявлением.

В случае принятия действие закона распространится также на метрополитены. Планируется, что за хранение и выдачу телефонов в метро будет отвечать специальный сотрудник, присутствующий в каждом вагоне.

За нарушение закона для пассажиров на первый раз предусмотрена мера ответственности в виде изгнания из салона (после полной остановки транспортного средства), а на второй – административный штраф.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Мятежный хутор

23.12 / В Перу обнаружили новые геоглифы

23.12 / Терапевт Лисицкая объяснила, как связан сухой воздух в помещениях с вирусными заболеваниями

23.12 / В Госдуме создадут комиссию по борьбе с несбывшимися астропрогнозами

23.12 / Названы способы поддержать здоровье костей после 65 лет

23.12 / Мнение: О страхе элитки… Ну, началось?

23.12 / Инопланетная жизнь может скрываться в океанах

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: На Леонида Гозмана завели уголовное дело

23.12 / Скандалы: Стадия торга

22.12 / По подобию Мэрилин Монро: стоит ли делать набирающий популярность пирсинг Мадонны и кому лучше отказаться от такого украшения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика