Вслед за школами использование телефонов хотят запретить ещё и в общественном транспорте

Вслед за запретом использования мобильных телефонов в школах парламентарии намерены ввести аналогичное правило и для пассажиров общественного транспорта.

Соответствующий закон рассмотрят уже в следующем году.

Документ предписывает запрет для пассажиров на использование смартфонов во время поездок без всяких исключений. При входе в автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси им придётся сдать гаджеты водителю. Забрать устройства можно при выходе или обратившись в автобусный парк или депо с заявлением.

В случае принятия действие закона распространится также на метрополитены. Планируется, что за хранение и выдачу телефонов в метро будет отвечать специальный сотрудник, присутствующий в каждом вагоне.

За нарушение закона для пассажиров на первый раз предусмотрена мера ответственности в виде изгнания из салона (после полной остановки транспортного средства), а на второй – административный штраф.

—