Рупор кремлевской пропаганды: Мятежный хутор

Мятежный хутор

Краткое содержание.

После революции и убийства царя, к власти пришли революционеры и начали рассылать по дальним регионам бывшей империи, где еще идет гражданская война и свирепствует бандитизм, продотряды, чтобы навести порядок и собрать продовольствие. На отдаленный хутор, где проживает 40-50 человек, приезжает на бронепоезде "Заря революции" комиссар с продотрядом и революционными матросами и требует у местных кулаков выдать ему зерна для революционной армии и трудового народа.

Местные кулаки в голодное время удерживают излишки и пытаются обмануть комиссара, заявляя, что нет у них лишнего зерна. Но комиссара не проведешь, это не первые кулаки скрывающие излишки зерна. Он находит другого трусливого кулака, который, тайно продавал зерно банде "зеленых". Возглавляли банду брат и сестра Топоровы, которая нападала и грабила в отдаленных районах губернии. Трусливый кулак сдает комиссару главного кулака и того казнят по законам военного времени, а с общины требуют за 2,5 месяца сдать спрятанные излишки и часть урожая. Для контроля оставляют отряд солдат.

Среди солдат обнаруживаются разложившиеся элементы склонные к революционному бандитизму, а также мстящие за свое батрачество, и они начинают еще сильнее притеснять кулаков. Доходит до бунта, который начинает приемная дочь одного из старорежимных генералов. Она после революции скрывалась на хуторе под видом крестьянки. Убив почти всех солдат, кулаки понимают, что скоро из губернии на бронепоезде снова приедут чекисты и отряд солдат с пушками и аэропланами, поэтому решают поднять восстание и положить конец продразверстке у них на хуторе, а потом и в губернии. Судьба всей революции стоит на кону!

Для этого приемная дочь объединяется с находящимся в бегах Великим Князем, китаянкой приехавшей работать в империю и обучавшейся искусству самураев во время войны с японцами, трусливым кулаком с хутора, старорежимным генералом служившим революции и потерявшим всех солдат на колчаковских фронтах, а также с уголовником, который тайно вывозил иконы за границу. Собрав с кулаков деньги на покупку лихих людей они на контрреволюционной основе объединяются с бандой брата и сестры Топоровых, славных своими кровавыми бесчинствами и грабежом уездного банка.

По следу банды идет отряд оперуполномоченных, который узнает, что контрреволюционное бандподполье снабжает буржуазный режим одной отколовшийся от империи провинции, что приводит к революционному возмездию положившему конец подрывной деятельности против революционного государства. Затем, благодаря внедрившемуся в банду криминальному элементу, которому была обещана амнистия, квартальная премия и грамота от комиссара, удается установить место сходки опасной банды подкулачников. Они как раз планировали коварное нападение на бронепоезд "Заря революции".

Чекисты недооценили опасность банды и нарвались на ожесточенное сопротивление.

В ходе короткой стычки была уничтожена большая часть банды Топоровых, включая самого Топорова, но немногочисленный отряд оперуполномоченных пал жертвой череды нелепых случайностей, а комиссар собиравший зерно для голодающих – погиб под обломками пущенного под откос бронепоезда.

Завершается фильм тем, что выжившие члены банды отработав деньги кулаков едут на хутор, где собираются пропивать полученные деньги и любоваться закатами.

Но, интрига! Комиссар не умер, пролетарская ненависть к кулакам не дала ему умереть. От революционного командования он получает приказ – изловить приемную дочь генерала, который теперь служит новой революционной власти и разгромить на хуторе бандподполье, чтобы восстановить революционную законность и недопустить разрастания мятежа на соседнии хутора. Ждем второго фильма.

Это было краткое содержание фильма "Мятежная луна".

Фильм смешное барахло. Это реально кино про борьбу кулаков с продразверсткой в фантастическом антураже.

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