В Перу обнаружили новые геоглифы

Как сообщает издание Heritage Daily, группа археологов, представляющих Национальный университет Сан-Луис Гонзага в Ике, обнаружила в Перу 29 геоглифов в виде кошек.

Исследователи отмечают, что рисунки, обнаруженные в южной части страны, имеют отношение к периоду с 300 года до нашей эры по 100 год нашей эры. Для того, чтобы разглядеть достаточно крупные изображения кошек, а высота и длина десяти геоглифов достигала отметок 12 и 17 метров соответственно, в то время как у еще восьми данные показатели составляли 37 и 13 метров, пришлось задействовать беспилотные летательные аппараты.

Стоит отметить, что кошки, считавшиеся божествами воды и ассоциировавшиеся с плодородием, пользовались у местных жителей высокой степенью почтения.