 

Терапевт Лисицкая объяснила, как связан сухой воздух в помещениях с вирусными заболеваниями

23.12.2023, 11:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зимой сухой воздух в помещениях становится особенно актуальной проблемой. Врач-терапевт Вероника Лисицкая подчеркивает, что этот фактор может активизировать циркуляцию вирусов и повышать риск заражения человека.

Сухой воздух в зимний период часто вызывается центральным отоплением, недостаточным проветриванием и отсутствием увлажнителей в помещении. Врач Лисицкая подробно объясняет, почему это так опасно. В условиях сухого воздуха микрочастицы влаги, такие как слина и слизь, выделяемые при кашле или чихании, задерживаются в воздухе дольше и могут распространяться на большие расстояния. Это способствует быстрому распространению вирусов.

Кроме того, сухой воздух негативно влияет на состояние слизистой ткани носовых ходов и ротоглотки, что увеличивает вероятность проникновения вирусных частиц в организм человека. Слизь становится менее эффективной, а реснички, отвечающие за очистку дыхательных путей, могут нарушить свою функцию.

Следующие негативные последствия постоянного пребывания в помещении с сухим воздухом могут включать респираторные нарушения, такие как кашель и боль в горле, а также проблемы с кожей и глазами, которые становятся склонными к воспалению и покраснению. Кроме того, в носу могут образовываться корки, и их попытки извлечь могут повредить слизистую и увеличить риск воспаления.

Для поддержания оптимальных условий в помещении, влажность должна находиться в пределах 40-60 процентов при температуре от 18 до 21 градуса по Цельсию. Высокая влажность (более 60 процентов) может привести к размножению плесени и пылевых клещей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Вслед за школами использование телефонов хотят запретить ещё и в общественном транспорте

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Мятежный хутор

23.12 / В Перу обнаружили новые геоглифы

23.12 / В Госдуме создадут комиссию по борьбе с несбывшимися астропрогнозами

23.12 / Названы способы поддержать здоровье костей после 65 лет

23.12 / Мнение: О страхе элитки… Ну, началось?

23.12 / Инопланетная жизнь может скрываться в океанах

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: На Леонида Гозмана завели уголовное дело

23.12 / Скандалы: Стадия торга

22.12 / По подобию Мэрилин Монро: стоит ли делать набирающий популярность пирсинг Мадонны и кому лучше отказаться от такого украшения

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика