Терапевт Лисицкая объяснила, как связан сухой воздух в помещениях с вирусными заболеваниями

Зимой сухой воздух в помещениях становится особенно актуальной проблемой. Врач-терапевт Вероника Лисицкая подчеркивает, что этот фактор может активизировать циркуляцию вирусов и повышать риск заражения человека.

Сухой воздух в зимний период часто вызывается центральным отоплением, недостаточным проветриванием и отсутствием увлажнителей в помещении. Врач Лисицкая подробно объясняет, почему это так опасно. В условиях сухого воздуха микрочастицы влаги, такие как слина и слизь, выделяемые при кашле или чихании, задерживаются в воздухе дольше и могут распространяться на большие расстояния. Это способствует быстрому распространению вирусов.

Кроме того, сухой воздух негативно влияет на состояние слизистой ткани носовых ходов и ротоглотки, что увеличивает вероятность проникновения вирусных частиц в организм человека. Слизь становится менее эффективной, а реснички, отвечающие за очистку дыхательных путей, могут нарушить свою функцию.

Следующие негативные последствия постоянного пребывания в помещении с сухим воздухом могут включать респираторные нарушения, такие как кашель и боль в горле, а также проблемы с кожей и глазами, которые становятся склонными к воспалению и покраснению. Кроме того, в носу могут образовываться корки, и их попытки извлечь могут повредить слизистую и увеличить риск воспаления.

Для поддержания оптимальных условий в помещении, влажность должна находиться в пределах 40-60 процентов при температуре от 18 до 21 градуса по Цельсию. Высокая влажность (более 60 процентов) может привести к размножению плесени и пылевых клещей.