 

Названы способы поддержать здоровье костей после 65 лет

23.12.2023, 8:50, Разное
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С возрастом метаболизм замедляется, что приводит к накоплению жировых отложений. Эксперты из британской ассоциации диетологов подчеркивают, что несколько килограммов избыточного веса в возрасте старше 65 лет могут оказаться полезными для здоровья.

Умеренный жировой слой может защитить кости от повреждений при падениях и предотвратить истощение мышц, способствуя лучшей подвижности и чувству равновесия.

Остеопороз, болезнь, связанная с потерей костной массы, может быть предотвращен путем укрепления костей. Тренировка костей, так же как и мышц, помогает им стать сильнее. Упражнения с весовой нагрузкой являются наилучшим выбором, так как они заставляют тело работать против силы тяжести во время движения.

Кроме того, важно обеспечивать организм кальцием и витамином D. Большинству взрослых рекомендуется употреблять около 1000 миллиграммов кальция в день, но для людей старше 70 лет (мужчин) или старше 50 лет (женщин) рекомендуется стремиться к 1200 миллиграммам. Витамин D помогает организму усваивать кальций.

Дополнительные меры включают ограничение потребления алкоголя, бросок курения и уменьшение употребления газированных напитков, так как они могут способствовать потере костной массы. Соблюдение этих рекомендаций поможет укрепить кости и поддержать их здоровье после 65 лет.


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