 

В Госдуме создадут комиссию по борьбе с несбывшимися астропрогнозами

23.12.2023, 9:33, Разное
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Депутаты Госдумы единогласно проголосовали за создание специальной комиссии, состоящей из представителей всех парламентских фракций.

Целью новой структуры станет изучение астрологических прогнозов, публикуемых в СМИ и на интернет-ресурсах. Экспертам предстоит не только внимательно изучить изложенную информацию, но и проанализировать её достоверность.

Глава комиссии Евгений Зорькин заявил, что уже десять лет ежедневно читает гороскопы, но ни разу не видел, чтобы предсказания исполнялись целиком.

– Казалось бы, ну не сбылись и ладно. Я переживу, а наши сограждане разве не заслужили право получать правильные прогнозы? Вот одна моя избирательница из-за неудачного дня, по мнению звёзд, отложила важную покупку, а на следующий день комод уже увели другие, – рассказал глава новой структуры.

Для членов комиссии уже выделен специальный кабинет, где они будут трудиться каждый день по 8 часов. В конце каждого месяца им предстоит выступать с докладом с трибуны Госдумы в рамках парламентского часа. Для более эффективной работы парламент оформил подписку на десяток самых популярных в России астрологических изданий и три специализированных телеканала.

По итогам анализа будут сформированы депутатские запросы в Роскомнадзор, Генпрокуратуру и СК с требованием дать надлежащую правовую оценку СМИ, распространявшим ошибочные предсказания. Их ожидают штрафы и лишения лицензии. Глава одного из ведомств даже пообещал взять борьбу с фейковыми астропрогнозами под личный контроль.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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