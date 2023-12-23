Pост стоимости жизни гонит британцев за продуктами на чёрный рынок

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Мясо, сыры и кондитерские изделия воруются в больших количествах для продажи людям, страдающим от высокой стоимости жизни, пишет Guardian. Обедневшие британцы даже находят моральное оправдание покупкам краденого, так в противном случае просто не имели бы возможности позволить себе этого. Распространение и масштаб краж заставил крупнейшие британские продуктовые сети и полицию объединить усилия и создать специальную инициативу по борьбе с организованными группировками, ворующими продукты.



AP

Цены стремительно растут и британцам для того, чтобы хоть как-то разнообразить свой рацион приходится идти на чёрный рынок и покупать там продукты питания. Кража мяса, сыров и кондитерских изделий из магазинов приобрела организованный характер – пишет британская The Guardian. Ситуация настолько серьёзная, что «представители полиции, розничной торговли и научных кругов заявили, что необходимо принять меры, чтобы помешать эксплуатировать растущий спрос на краденые продукты питания».

По оценкам Британского консорциума розничной торговли год стал рекордным по количеству краж в магазинах. Совокупно убыток продавцов составил £1 млрд. Эндрю Гудакр, исполнительный директор Британской ассоциации независимых ретейлеров, видит главную причину роста стоимости жизни, из-за чего люди «задумались об альтернативных способах приобретения товаров, которые им необходимы». Воруют уже даже в тех магазинах, где прежде никто этого не делал и не ожидал. Из-за того, что до этого такого размаха краж не было, «воры очищали целые полки за считаные секунды».

Профессор Эммелин Тейлор, криминолог и эксперт по магазинным кражам соглашается с тем, что главная причина взрывного роста краж — удорожание жизни в Великобритании. Она отмечает, что люди, обеднев, не становятся сразу преступниками, но постепенно начинают более лояльно относиться к краденому, например, покупая продовольственные товары на чёрном рынке. Они не ощущают в таком случае, что совершают кражу, сохраняется дистанция.

Тейлор указывает, что люди вырабатывают своеобразную стратегию оправданий. Например, «говорят себе, что это преступление без потерпевших, что воровство встроено в бизнес-модели крупных розничных торговцев, что супермаркеты являются настоящими преступниками, поднимающими цены, или что магазины грабят фермеров и собственный персонал». То есть возникают «моральные оправдания, которые люди придумывают, чтобы почувствовать себя лучше, когда они делают что-то неправильно». Другие просто говорят, что не знали, что покупают краденое.

Политики также связывают происходящее с тем, что продовольственная благотворительность не справляется с ростом стоимости жизни. «Предоставляются только предметы первой необходимости, которые, как правило, не особенно привлекательны или питательны» и люди, в конце концов, после месяцев самоограничений хотят «купить что-то более премиальное и элитное» и готовы пойти ради этого на чёрный рынок, не сильно беспокоясь о моральной стороне вопроса.

Выходом из ситуации могло бы стать увеличение пособий. Так, статистика показывает, что когда во время эпидемии коронавируса пособие было увеличено на £20, то это значительно сократило кражи.

Поскольку замедление роста стоимости жизни в Британии пока незаметно, то торговые сети и полиция объединяют усилия по борьбе с организованными кражами. В октябре полиция и правительство запустили инициативу под названием Pegasus, профинансированную на £600 тыс. крупнейшими ритейлерами Великобритании. В рамках программы была создана «новая группа полицейской разведки» изучающая работу банд, занимающихся воровством в розничной торговле.

Возглавивший группу Джим Тейлор подчеркивает, что «профессиональные знания и история говорит нам, что во время кризиса стоимости жизни – высокой инфляции и высокого уровня безработицы – преступность в обществе растет», он и его команда «пытаемся быть на шаг впереди» и пытаются бороться не с самими кражами, а с «организационным элементом», который делает возможным сбыт украденного.

От политиков в свою очередь слышны призывы к «абсолютной нетерпимости к кражам». Постоянно подчеркивается, что делается все возможное для борьбы с растущей бедностью, «миллионы людей, получили положенные им льготы, в том числе предоставлены авансы тем, кто нуждается в немедленной помощи». Среднегодовая льгота на домохозяйство, страдающее от роста стоимости жизни, составляет £3700.