 

Мнение: О страхе элитки… Ну, началось?

23.12.2023, 6:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Знаете, а они ведь и впрямь переср@ли все. И до сих пор выкладывают «кирпичи». причём, с каждым днём всё больше и толще. Аж поджилки трясутся.

До российской «элитки» дошло, что она упорола косяк. И что «за базар» пришла пора отвечать.

Не верите?

Зря.

Посмотрите на весь этот скандал вокруг вечеринки теледивы Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Да, провокационная. Да, эпатажная.

Но разве таких было мало в прошлые годы?

Да, противно смотреть на полуголую Ксюшу Собчак. Но разве раньше было приятнее?

Что теперь изменилось?

Практически всё.

Раньше российская «элитка» сказала бы с вызовом: Да, мы такие — и что? Имеем право!

А теперь… Теперь они все перепуганы до кишечного скрежета. Теперь весь их «пеар» — в духе мы не хотели и не надо сгущать краски. Мол, ошиблись, с кем не бывает. И уже пошли рассказы, что всё это непотребство — в перерыве между помощью раненым и сборами «на фронт».

Дескать, мы тоже патриоты.

Дошло наконец?

Время изменилось?

Или же — наконец-то дошло, что времена изменились, причём навсегда?

Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.12 / Инопланетная жизнь может скрываться в океанах

23.12 / Рупор кремлевской пропаганды: На Леонида Гозмана завели уголовное дело

23.12 / Скандалы: Стадия торга

22.12 / По подобию Мэрилин Монро: стоит ли делать набирающий популярность пирсинг Мадонны и кому лучше отказаться от такого украшения

22.12 / Линия век в форме полумесяца и классический «кошачий глаз»: выбираем эффектный макияж глаз для вечеринки

22.12 / Скандалы: Резонансное дело Сергея Резонтова

22.12 / Мнение: Зачем Прилепину Узбекистан?

22.12 / Скандалы: США закручивают нефтяные гайки

22.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Ваши дети, может быть, внуки – заплатят кровью

22.12 / МТС завершила успешную модернизацию сети мобильной связи в московском метро

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика