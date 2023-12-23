Мнение: О страхе элитки… Ну, началось?

Знаете, а они ведь и впрямь переср@ли все. И до сих пор выкладывают «кирпичи». причём, с каждым днём всё больше и толще. Аж поджилки трясутся.

До российской «элитки» дошло, что она упорола косяк. И что «за базар» пришла пора отвечать.

Не верите?

Зря.

Посмотрите на весь этот скандал вокруг вечеринки теледивы Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Да, провокационная. Да, эпатажная.

Но разве таких было мало в прошлые годы?

Да, противно смотреть на полуголую Ксюшу Собчак. Но разве раньше было приятнее?

Что теперь изменилось?

Практически всё.

Раньше российская «элитка» сказала бы с вызовом: Да, мы такие — и что? Имеем право!

А теперь… Теперь они все перепуганы до кишечного скрежета. Теперь весь их «пеар» — в духе мы не хотели и не надо сгущать краски. Мол, ошиблись, с кем не бывает. И уже пошли рассказы, что всё это непотребство — в перерыве между помощью раненым и сборами «на фронт».

Дескать, мы тоже патриоты.

Дошло наконец?

Время изменилось?

Или же — наконец-то дошло, что времена изменились, причём навсегда?

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