Мнение: О страхе элитки… Ну, началось?
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Знаете, а они ведь и впрямь переср@ли все. И до сих пор выкладывают «кирпичи». причём, с каждым днём всё больше и толще. Аж поджилки трясутся.
До российской «элитки» дошло, что она упорола косяк. И что «за базар» пришла пора отвечать.
Не верите?
Зря.
Посмотрите на весь этот скандал вокруг вечеринки теледивы Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Да, провокационная. Да, эпатажная.
Но разве таких было мало в прошлые годы?
Да, противно смотреть на полуголую Ксюшу Собчак. Но разве раньше было приятнее?
Что теперь изменилось?
Практически всё.
Раньше российская «элитка» сказала бы с вызовом: Да, мы такие — и что? Имеем право!
А теперь… Теперь они все перепуганы до кишечного скрежета. Теперь весь их «пеар» — в духе мы не хотели и не надо сгущать краски. Мол, ошиблись, с кем не бывает. И уже пошли рассказы, что всё это непотребство — в перерыве между помощью раненым и сборами «на фронт».
Дескать, мы тоже патриоты.
Дошло наконец?
Время изменилось?
Или же — наконец-то дошло, что времена изменились, причём навсегда?
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Источник: Альманах непредвзятого (прокремлевского) “аналитика”
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