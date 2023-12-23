Рупор кремлевской пропаганды: На Леонида Гозмана завели уголовное дело

Настал тот светлый час.

На Гозмана завели уголовное дело. Впервые, если не изменяет память, завести уголовное дело на Гозмана требовали еще в конце нулевых.

Ждать пришлось до исхода 2023 года. Вот что СВО животворящая делает.

Дело заведено по статье о дискредитации ВС РФ.

"В отношении Леонида Гозмана возбуждено уголовное дело по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Основанием стало размещение им в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) и Telegram-канале искаженных утверждений о руководстве РФ и Вооруженных силах России в ходе специальной военной операции",

Если Гозмана поймают (что вряд ли), то присядет на хороший срок, поэтому в России мы теперь его вряд ли увидим.Будет скрываться в мирном и невоюющем Израиле.

Стоит отметить, что над Гозманом также висит дело о хищениях в "Роснано", в которых он был замешан вместе с Чубайсом.

Остается лишь перефразировать.

Избавляется Россия от заразы

Сердце криком рвется из груди

В очередь вставайте пи***асы

Гозман пусть шагает впереди

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