 

На Тарусской улице появилась площадка для выгула собак

23.12.2023, 3:34, Новости дня
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Два года назад в столице стартовал проект “Питомцы в Москве”. В рамках программы “Мой район” обновили уже более 30 площадок с учетом пожеланий владельцев. Это важно, поскольку численность домашних питомцев в городе ежегодно растет.

Недавно плошадка для выгула и дрессировки собак появилась в новом сквере у ледового дворца в районе Ясенево на Тарусской улице. До этого у местных жителей не было специальной площадки для занятий с домашними питомцами.

В столичном Департаменте капитального ремонта отметили, что площадку на Тарусской можно использовать для дрессировки собак больших и маленьких пород. Снаряды предназначены для повседневных тренировок с домашними питомцами.

На площадке установили тренажер-рампу, с помощью которого можно отрабатывать команды по преодолению препятствий. Также владельцы домашних животных могут использовать искусственное препятствие “Дорожка пеньков”, позволяющее развивать координацию движений и учиться огибать препятствия.

Заниматься на площадке можно в любую погоду. Для владельцев питомцев установлено четыре скамейки с навесами. Кроме того, в сквере есть детские и спортивные площадки, а также амфитеатр со сценой.

Площадки для выгула домашних животных создают при участии экспертов Российской кинологической федерации и Союза кинологических организаций России. Учитывается комфорт, качество и экологичность материалов, наличие функциональных зон для тренировок, игр и выгула.

Новые площадки для выгула питомцев оценили пользователи портала “Активный гражданин”. Больше всего положительных отзывов получили пространства в районах Вешняки, Алтуфьевский, Марьино и Нагатинский Затон. В опросе участвовало более 260 тысяч человек.

При создании детских площадок учитывают пожелания владельцев домашних животных. В этом году реализовано 20 из 22 идей, отобранных по итогам проекта “Питомцы в Москве”.

С начала текущего года благоустроено 26 площадок для выгула собак. В местах тренировок предусмотрено мягкое износоустойчивое покрытие, а в зонах свободного выгула постелили рулонный газон.


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