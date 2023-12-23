PAP – Польша не снимет блокаду украинского зерна даже под угрозой штрафа

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Необходимо вернуться к квотам для Украины, чтобы контролировать ввоз её зерна, заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский. В беседе с PAP он указал, что в условиях дешёвого, но «некачественного» украинского зерна, европейское сельское хозяйство просто-напросто не выдержит конкуренции.



AP

Сегодня министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отправится на Украину с рабочим визитом для того, чтобы провести переговоры о разрешении конфликта перевозчиков обеих стран, к которому присоединились польские фермеры, рассказал в интервью PAP министр сельского хозяйства страны Чеслав Секерский.

«В ближайшее время мы должны сохранить блокаду импорта зерна с Украины и хотя бы частично компенсировать фермерам их потери. Будут субсидии на кукурузу. Также мы выделим внутренние средства для увеличения кредитования, чтобы помочь фермерам добиться ликвидности. За этой историей тянется хвост, но её придётся разрешить», — предупредил он.

В беседе министр также прокомментировал требование польских фермеров опубликовать полный список «левых» импортёров зерна с Украины и создать по этому делу следственную комиссию. «Существуют соответствующие службы, которые должны это выяснить. Есть прокуратура, надлежащие ведомства и инспекции, Национальная налоговая администрация. Необходимо сначала прибегнуть к помощи институтов, которые работают в сфере контроля и надзора, и только если не удастся получить всю информацию, то, возможно, обратиться к следственной комиссии», — предложил Секерский. «Я выступаю за публикацию таких списков, хотя ввоз зерна с Украины в то время был легален. Можно лишь задаться вопросом, было ли это этично. Раз можно было купить это зерно, то многие компании этим воспользовались», — объясняет он.

В интервью министр также заявил, что запрет на ввоз сельской продукции с Украины по-прежнему будет сохраняться. «Мы не можем позволить себе его ликвидировать, потому что это нарушит стабильность польского рынка, однако запрет не соответствует законодательству ЕС, и Европейская комиссия может нас за это наказать», — признал Секерский.

Одновременно он рассказал, что Варшава уже доложила ЕС о крайне сложной ситуации на польском рынке зерна, поэтому Брюссель вынужден будет уделить особое внимание импорту товаров с Украины. Ему придётся ввести правила, потому что сейчас все имеют дело с открытым европейским рынком и свободным притоком товаров, где нет требований относительно качества и стандартов в сфере производства, а ведь это они увеличивают себестоимость производства. По его мнению, именно поэтому украинские товары более конкурентоспособные. Он также указал на масштабы украинского производства, размеры площадей и хорошее качество почвы, что также снижает уровень издержек производства. Секерский уверен, что в таких условиях европейское сельское хозяйство не выдержит конкуренции. Более того, он заметил и недовольство по этому вопросу со стороны немецких и австрийских фермеров, ведь украинский экспорт также влияет на рентабельность их производства.

В беседе министр признал, что переговоры с ЕС будут довольно сложными, однако позиция Польши в них должна быть однозначной. «Мы хотим вернуться к переговорам в рамках платформы с участием Европейской комиссии, Украины и стран — соседей Украины. Мы хотим форсировать вопросы регулирования, в том числе установления лицензий на экспорт определённых товаров с Украины. Фактически необходимо вернуться к квотам для Украины, чтобы контролировать профицит экспорта», — резюмировал он.