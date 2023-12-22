Скандалы: Резонансное дело Сергея Резонтова

Экс-финдиректору «Мечела» спустя 8 лет припомнили акции на полмиллиарда

В Москве задержан и арестован бывший финансовый директор горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» Сергей Резонтов. Ему инкриминировали причастность к хищению акций компании в 2012-2014 годах, что, по мнению следствия, причинило компании ущерб в особо крупном размере. Свою вину бизнесмен не признал.

Замоскворецкий суд Москвы вечером 22 декабря санкционировал арест бывшего финансового директора горнодобывающей и металлургической компании «Мечел» Сергея Резонтова. Следствие полагает, что около десяти лет назад он участвовал в мошенническом хищении почти 16 млн акций компании, чем причинил ущерб предприятию в 560 млн рублей.

Сергей Резонтов, занимающий в настоящее время должность гендиректора компании — разработчика программного обеспечения IT One, был задержан накануне после обыска в подмосковном доме, куда правоохранители нагрянули рано утром. Его доставили на допрос во второй следственный отдел (расследует налоговые преступления) второго управления по расследованию особо важных дел (о преступлениях против госвласти и в сфере экономики) Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве, после чего предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Свою вину он не признал, дав по делу показания.

До этого бизнесмен, по свидетельству его адвокатов, ни разу не вызывался на допрос в рамках дела, возбужденного по заявлению руководства «Мечела». Резонтову инкриминировали события, совершенные в 2012-2014 годах, по которым уже в 2024 году уже истечет десятилетний срок давности. Речь идет о хищении 15 919 267 акций ПАО «Мечел».

Следствие полагает, что тогда Сергей Резонтов действовал не один, а совместно с Татьяной Прокофьевой, которая в те годы занимала должность заместителя директора управления по международным вопросам ПАО «Мечел» (до 2016 года — ОАО «Мечел»).

Вот что о сути предъявленного обвинения Business FM рассказал адвокат Сергея Резонтова Денис Саушкин:

«В данный момент Сергею вменяется совершение мошенничества, как это указано в постановлении [о привлечении в качестве обвиняемого]. А именно в период 2012-2014 годов, кода он был финансовым директором группы «Мечел». Тогда материнская кипрская компания «Мечела» Calridge Limited осуществила заем у компании UFS. Там вначале было 20 млн долларов, в дальнейшем сумма была увеличена. В залог были переданы акции ПАО «Мечел». По определенным обстоятельствам акции этой компании были депонированы в другой депозитарий, там под эти акции был получен заем. Естественно, Сергею ничего об этом не было известно. И в дальнейшем компания, которая предоставила заем, утеряла право залога на эти акции, и, как написано в обвинении, после того, как заем компанией «Мечел» был погашен, обратно материнская компания получить эти акции не смогла».

Денис Саушкин

адвокат Сергея Резонтова

Адвокат отметил, что Сергей Резонтов работал в группе «Мечел» до 2012 года. «Первоначальная сделка заключалась при нем. Он действовал на основании прямого поручения руководства материнской компании. Она была полностью осведомлена, кем заключается сделка, о ее условиях и так далее. После этого в конце 2012 года Сергей уволился и потом вернулся в группу «Мечел» лишь в 2014 году», — продолжил Саушкин.

Он подчеркнул, что Резонтов работал в дальнейшем в группе «Мечел» в 2014-2017 годах также в должности финдиректора, никаких претензий за эти три года по поводу сделок с акциями ему не предъявляли. «Видимо, было понимание, что он отношения к ним не имел. И вот по непонятным нам причинам через восемь лет, когда сделка была закрыта и выяснилось, что акции невозможно вернуть, ему предъявили обвинение», — сказал Денис Саушкин.

Согласно версии обвинения, Сергей Резонтов и Татьяна Прокофьева «вступили в преступный сговор с неустановленными лицами» из числа руководства кипрских копаний UFS Investments Limited и UFS Capital Limited. Они убедили руководство Calridge Limited заключить ряд договоров займа с группой компаний UFS под залог акций ПАО «Мечел» с заведомо невыгодными для компании условиями. В соответствии с ними «количество подлежащих залогу акций должно было значительно превышать необходимое для обеспечения исполнения договорных обязательств», гласит фабула дела.

Позже соучастники планировали похитить ценные бумаги, отказавшись высвобождать их из-под залога под надуманным предлогом, а полученные в результате совершения преступления денежные средства распределить между собой и распорядиться ими по своему усмотрению. Это и было сделано. В результате 15 919 267 акций ПАО «Мечел» было похищено, что причинило компании ущерб на сумму 560 млн 358 тысяч 213 рублей, пришло к выводу следствие.

В ходе слушания в Замоскворецком суде защита Сергея Резонтова просила ходатайство следствия отклонить, считая, что для этого нет оснований. Но если суд все же решит избрать финансисту меру пресечения, адокаты предлодили отправить его под домашний арест. Однако суд просьбу отклонил, заключив обвиняемого в СИЗО на два месяца, до 21 февраля 2024 года. Защитники фигуранта заявили Business FM, что намерены обжаловать принятое решение в Мосгорсуде. Денис Саушкин пообещал сделать это уже в понедельник, 25 декабря, назвав решение суда «беспредельным».

Татьяну Прокофьеву 21 декабря также задержали. Ей тоже предъявили обвинение по ч. 4 ст. 159 УК. Следствие также обратилось в суд с ходатайством о ее аресте. На момент публикации материала суд еще не вынес решение.

Ранее, в марте 2022 года, Тверской суд Москвы приговорил бывшего владельца международной группы UFS и российской инвестиционной компании «Арбат-финанс» Елену Железнову к семи годам колонии за хищение акций ОАО «Мечел» стоимостью более чем 2,6 млрд рублей. К моменту вынесения приговора большую часть срока она уже отсидела.

Мария Локотецкая

Оригинал материала: “BFM.ru”