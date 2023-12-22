 

Мнение: Зачем Прилепину Узбекистан?

22.12.2023, 22:35, Разное
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О, как! Оказывается, сопредседатель «Справедливой России — За правду» (СРЗП) писатель Захар Прилепин заявил: «Я стою искренне за то, чтобы территории, откуда едут к нам гастарбайтеры, просто присоединять и на месте их обучать русскому языку».

И добавил, что «не шутит» и намерен «и далее продвигать тему дезавуирования документации о распаде СССР»: «Кто нам запретит после парада в Киеве что-либо сделать полезное на евразийской территории?».

Уже на следующий день посла России Олега Мальгинова вызвали в МИД Узбекистана, где ему высказали все, что думают про заявление Прилепина.

Дословно:   «Заявлено, что такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией.
Подобные заявления, при этом широко распространенные в российских СМИ, носят заведомо провокационный характер и могут негативно отразиться на устоявшиеся исторически дружественные отношения между нашими народами» (отсюда).

МИД России был вынужден делегировать своего официального представителя прокомментировать это заявление , мол, «…высказывания З.Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдалённо не отражает официальную позицию Российской Федерации» (отсюда).

Недоумеваю. Зачем Прилепину Узбекистан? Зачем он решил чесать там, где не чешется?

И нет ли в заявлении Прилепина возбуждения ненависти или вражды? То есть ст.282 УК?

Или это последствия майской контузии Прилепина? И ко всему, что говорит Захар,  надо относиться со скидкой на его ранения?

Источник: Ирек Муртазин


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