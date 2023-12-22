Скандалы: США закручивают нефтяные гайки

Западные санкции по ограничению цены продажи российской нефти оказались малоэффективны. США пытаются «закрутить гайки» ужесточением мер наказания для трейдеров, торгующих нефтью из России в обход санкций. На днях, 20 декабря, Штаты ввели санкции против трейдеров из Гонконга Bellatrix и Covart, Voliton из ОАЭ, а также против компании Sun Ship Management, которая управляет нефтяными танкерами «Совкомфлота».

Как сообщили СМИ, часть попавших в SDN-лист компаний может принадлежать нефтяному трейдеру Coral Energy, которого связывают с азербайджанскими бизнесменами Этибаром Эйуба и Тахиром Гараевым. Эта компания торгует российской нефтью, но через дочерние структуры, поэтому пока не попадает под американские санкции. На обвинения в торговле нефтью из РФ представители компании неизменно отвечали, что прекратили торговлю с Россией.

Для американских чиновников не секрет, какие обходные схемы могут применяться для теневой торговли российской нефтью. Поэтому они обновляют списки компаний, подпадающих под санкции и в SDN-листе вскоре следует ожидать новых «фигурантов», среди которых вполне может оказаться и сама Coral Energy.