 

Скандалы: США закручивают нефтяные гайки

22.12.2023, 22:28, Разное
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Западные санкции по ограничению цены продажи российской нефти оказались малоэффективны. США пытаются «закрутить гайки» ужесточением мер наказания для трейдеров, торгующих нефтью из России в обход санкций. На днях, 20 декабря, Штаты ввели санкции против трейдеров из Гонконга Bellatrix и Covart, Voliton из ОАЭ, а также против компании Sun Ship Management, которая управляет нефтяными танкерами «Совкомфлота».

Как сообщили СМИ, часть попавших в SDN-лист компаний может принадлежать нефтяному трейдеру Coral Energy, которого связывают с азербайджанскими бизнесменами Этибаром Эйуба и Тахиром Гараевым. Эта компания торгует российской нефтью, но через дочерние структуры, поэтому пока не попадает под американские санкции. На обвинения в торговле нефтью из РФ представители компании неизменно отвечали, что прекратили торговлю с Россией.

Для американских чиновников не секрет, какие обходные схемы могут применяться для теневой торговли российской нефтью. Поэтому они обновляют списки компаний, подпадающих под санкции и в SDN-листе вскоре следует ожидать новых «фигурантов», среди которых вполне может оказаться и сама Coral Energy.


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