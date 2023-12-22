 

Рупор кремлевской пропаганды: Ваши дети, может быть, внуки – заплатят кровью

22.12.2023, 22:20, Разное
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Любитель матрасов грозит жителям России в перерывах между облизыванием НАТОвского сапога.

"Я не сомневаюсь, что эти списки есть. Их бы хорошо показать россиянам!
А вот посмотрите – вот сюда прилетит, вот сюда, сюда, сюда. Вас накроет. Вы заплатите.
Ваши дети, может быть, внуки – заплатят кровью,
жизнью, увечьями, катастрофой жизненной.
Заплатят за то, что вы поддерживаете Путина. Подумайте еще раз крепенько! Сюда ударят и сюда.
Вот жителям этих кварталов приготовиться – дорогой товарищ Иванов Игнатий Петрович, вы знаете, вы находитесь в зоне опасности.
По вас долбанут Штаты – и правильно сделают.
Ну что поделать, если вы гражданин государства-агрессора и живете возле очень важного военного объекта. Дрезден, да.
Подумайте, дорогой Игнатий Петрович или как вас там. Подумайте, стоит ли поддерживать Путина.
Вот этот список – я серьезно говорю – надо перевести на русский и примерить к жилым кварталам, которые там находятся.
Сказать: ребята, вы в опасности. Подумайте. Этой опасности подвергаете себя вы. Не надо потом на НАТО кивать. НАТО это должно было сделать в 2014 году. Долбануть.
Имело полное юридическое право – и, более того, было обязано". (с) Шендерович

Врагов народа придумал Сталин. Как они говорили.

Источник: Colonel Cassad


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