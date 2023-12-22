 

МТС завершила успешную модернизацию сети мобильной связи в московском метро

22.12.2023, 22:01, Разное
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Компания МТС завершила успешную модернизацию сети мобильной связи в московском метро, обеспечив покрытие на всех линиях метрополитена. Это стало возможным благодаря установке нового оборудования и развертыванию излучающего кабеля в тоннелях. К концу 2023 года длина кабеля достигла почти 200 км, а число дополнительных блоков базовых станций увеличилось до 700. Теперь мобильное покрытие доступно на всех станциях метро, включая новые линии.

Ежедневно около 2,8 миллиона абонентов МТС пользуются мобильным интернетом в московском метро, и этот трафик растет быстрее, чем в других частях города. Технический директор МТС в Московском регионе, Владислав Медведев, отмечает, что метро стало самым активным местом для использования мобильного интернета.

В декабре абоненты скачали около 1100 Тбайт данных в метро, что больше, чем трафик в некоторых крупных городах. Инженеры МТС также увеличили максимальную скорость мобильного интернета на станциях до 500 Мбит/с и в тоннелях до 250 Мбит/с, объединив все частотные диапазоны LTE.

Медведев подчеркивает, что трафик продолжит расти, особенно с учетом развития метрополитена. Компания планирует расширить свое покрытие, включая станции новой Троицкой линии, и оптимизировать сеть на участках, где требуются нестандартные решения.

Важно отметить, что голосовой трафик по технологии VoLTE в московском метро вырос почти на 60% в 2023 году. Компания DMTEL также признала МТС лидером по качеству мобильного интернета в московском метро.


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