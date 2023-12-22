Вивек Рамасвами – США пора прекратить вмешиваться в чужие конфликты

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Вашингтон должен перестать играть роль мирового жандарма и перестать участвовать в зарубежных конфликтах, включая вооружённое противостояние между Киевом и Москвой, заявил в интервью YouTube-каналу The Jimmy Dore Show кандидат в президенты США Вивек Рамасвами. В то же время политик заявил, что Америке следует оказывать дипломатическую поддержку Израилю как своему ключевому союзнику на Ближнем Востоке.

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Я возвращаюсь к простому принципу. Я имею в виду, что говорю беспечно на серьёзную тему, но хочу внести ясность. Я баллотируюсь на пост президента Соединённых Штатов, а не президента Израиля или другой ближневосточной страны.

И я думаю, что отчасти происходящее на Украине и во многих других местах связано с тем, что мы создаём эту неопределённость, которая порождает моральный риск. США ведут себя двусмысленно, занимая пограничную позицию, вроде как вмешиваясь и вроде как оказывая поддержку, и тем самым искажают решения, которые принимают другие страны.

Поэтому я считаю, что нам следует внести ясность. Израиль и Украина — не одно и то же. Мы дипломатически непреклонно поддерживаем Израиль, который является ключевым союзником США на Ближнем Востоке. Но мы не должны вмешиваться в эту войну. Это не наша работа — играть роль мирового жандарма.



И я считаю, что моя позиция применима к множеству различных ситуаций. Я не думаю, что нам следует продолжать участвовать в войне на Украине. Я думаю, что это создаёт для Украины моральный риск сделать то, чего в противном случае она не сделала бы. Помните, Зеленский хотел договориться о соглашении в первые шесть месяцев войны, прежде чем Запад вмешался и подначил его сражаться ещё больше.



Поэтому я считаю, что мы демонстрируем наихудшее поведение, когда волей-неволей ввязываемся в какой-то конфликт. Это похоже на заход слона в посудную лавку. Такие места, как Ирак, в Афганистане, возможно, оказались в худшем положении, чем они были до нашего появления там.



Я считаю, что мы должны занимать дипломатическую позицию, которая позволяет нашим союзникам защитить себя. У Израиля есть возможность защититься. Есть решения, которые он должен принять, есть риски и есть последствия определённых решений, которые они могут принять по отношению к своим противникам на Ближнем Востоке.

Давайте позволим Израилю принимать собственные решения вместо того, чтобы выступать диванными советчиками. Или как звучит эта идиома? Диванными экспертами?

Моя работа — заботиться о нашей стране, и поэтому я бы заявил Биби (Биньямину Нетаньяху. — ИноТВ): «Ты валишь террористов на своей южной границе, если они тебе угрожают? Прекрасно! У нас есть собственная проблема на нашей южной границе. Я собираюсь разобраться с ней. Мы дипломатически отстаиваем ваше право поступать так, как вы поступаете, без оглядки на ООН или кого-либо ещё, на ЕС или США, если уж на то пошло, без психоанализа и диванных советов». Вот что я бы сказал.

Дата публикации 19 декабря 2023 года.