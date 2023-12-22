Мнение: Русские чипы и материнские платы: импортозамещение электроники набирает обороты

1. Электронная отрасль в России стала любимчиком наших властей: на её развитие выделяют значительные ресурсы, особенно в последние пару лет. Результаты уже налицо. Производство электроники сейчас значительно опережает по темпам роста общий рост экономики России, который в октябре год к году составлял 5,3% (ссылка):



По итогам октября рост объемов производства компьютерного и электронного оборудования в России составил около 13 процентов в годовом выражении. На этом фоне положение дел в отрасли за последние десять лет стало значительно лучше, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Его слова приводит ТАСС.

По мнению премьера, в настоящее время хорошие перспективы открываются перед производителями радиационно-стойкой и СВЧ-электроники (электронных приборов и устройств, предназначенных для работы в сверхвысокочастотном диапазоне). Кроме того, в стране налаживается выпуск интегральных микросхем, электронных модулей, принтеров, компьютеров и периферийных устройств.

Однако и представители сектора радиоэлектронного оборудования сейчас сталкиваются с определенными трудностями. Для их решения необходимо в том числе максимально локализировать производственные высокотехнологические цепочки на территории России, а также снизить зависимость от импорта зарубежных комплектующих.

При этом есть и те отрасли, которые еще только предстоит начать развивать в стране. В число таковых Мишустин включил производство серийного оборудования безмасковой лазерной и электронно-лучевой литографии, а также технологии ионной имплантации.

2. Вот пример конкретного предприятия, которое начало импортозамещать материнские платы (ссылка):



По сообщению руководителя московского Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, компания — резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разработала и запустила в производство материнскую плату с поддержкой отечественных процессоров. Только для собственных нужд в 2024 году предприятие планирует произвести около 30 тысяч экземпляров нового продукта.

Компания «Некс-Т», известная на рынке под брендом NexTouch, в месяц выпускает до четырёх тысяч единиц различных устройств, включая сенсорные панели, столы, ЖК-дисплеи и другое интерактивное оборудование — всего более 45 видов. Инженеры предприятия за 18 месяцев создали универсальную материнскую плату, которую можно использовать в дисплеях, сенсорных панелях, настольных моноблоках, телевизорах. Она сразу проектировалась под отечественные процессоры «Элвис» и «Байкал» с соответствующей схемотехникой, что обеспечивает независимость российского аппаратного обеспечения, как отметил Овчинский.

Сейчас производство таких плат запущено в Зеленограде. В 2024 году на площадке «Печатники» в ОЭЗ «Технополис Москва» компания планирует выпускать материнские платы в больших объёмах: около 30 тысяч штук в год.

Спрос на продукцию огромен, так что масштабы производства будут быстро расти и дальше. Экосистема создаётся постепенно: нельзя просто так взять и начать массово делать смартфоны или процессоры, нужно огромное количество вот таких вот производств, которые будут выпускать инструменты, материалы и составные части, вплоть до специального крепежа и особого клея.

3. А вот тут объёмы выпуска уже считаются в миллионах штук (ссылка):

Зеленоградский «Микрон» по итогам 2023 года нарастил производство чипов для документов и банковских карт в 2,6 раза, а в следующем году планирует увеличить мощности ещё на 50–70 % за счёт запуска новых и модернизации действующих производственных линий. <…>

В сообщении сказано, что в нынешнем году завод выпустил 7,5 млн чипов, что в 2,6 раза больше по сравнению с показателем предыдущего года. Доля чипов для загранпаспортов составила около 4 млн штук. Представитель предприятия рассказал, что улучшить результаты удалось «за счёт перехода на отечественные материалы и бережливого производства», а также расширения мощностей. Какие планы «Микрон» строит на следующий год, не уточняется. По последним данным предприятия, его мощность позволяет обрабатывать 3 тыс. кремниевых пластин в месяц.

Осведомлённый источник сообщил, что «Микрон» смог нарастить выпуск чипов для банковских карт благодаря перераспределению имеющихся в наличии мощностей. Однако уже в следующем году завод планирует в целом нарастить мощности на 50–70 %. По его словам, «Микрон» смог модернизировать и частично закупить на вторичном рынке оборудование для выпуска чипов по нормам 130-90 нм.

По данным источника, в следующем году производством чипов для банковских и транспортных карт займётся зеленоградский «НМ-Тех», который запустят на мощностях обанкроченного «Ангстрема-Т».

Обратите внимание, производство идёт по нормам 90 или даже 130 нанометров, хотя в рекламе и пишут, что некоторые корпорации освоили уже 7 нанометров или даже меньше. Разница в технологиях кажется существенной, однако есть два нюанса. Во-первых, самые современные технологии много где просто избыточны: нет никакой разницы, будет банковская карта откликаться на один миллиграмм легче или тяжелее. Во-вторых, маркетологи некоторое время назад линейку нанометров осквернили, поэтому сравнивать напрямую 90 нанометров и 7 нанометров нельзя, так как в первом случае это честные нанометры, а во втором — рекламные, воображаемые.