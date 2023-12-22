Мнение: О последнем дне России… Гуляй, рванина?

Если по уму, то лишь слепой не заметит характерных признаков «заката империи». Причём сознательно слепой. Ибо эти приметы — куда ни копни. Повсюду, от экономической статистики до «жёлтых» новостей.

Вот со вторых и начнём.

Совершенно зря патриоты пылают негодованием из-за эгегей-вечеринки у Насти Ивлеевой в «Мутаборе». Потому что «неча на зеркало пенять». Этот движ — не баг, но лишь верхушка айсберга. Самая маковка. А под водой…

Россияне готовы тратить на праздники даже исподнее и последнее. Оценка предполагаемых затрат на встречу Нового, 2024-го выросла почти в 1,5 раза и превысила медианную зарплату по стране. Более 54 тыс. руб. планирует потратить средний житель России, чтобы «весело-весело встретить Новый год». Напомню, что зарплатная медиана в текущем году, по оценке Сбериндекса (Росстат свои расчёты публикует с очень солидным запозданием), составила 53,5 тыс. руб.

Причём резкий рост ожиданий наблюдается по всем категориям предстоящих трат — «Новогодний стол», «Подарки» и «Развлечения/Путешествия». С одной стороны, это можно связывать с оценкой актуального уровня инфляции жителями страны. С другой, очень похоже, что начинают преобладать настроения «оторваться напоследок» и «гори оно всё синим пламенем!».

И тут нужно заметить, что средние оценки предстоящих трат довольно точно совпадают с реально израсходованными суммами. Например, в прошлом году, когда также наблюдался рост ожидаемых новогодних расходов, россияне планировали потратить за праздники 37,6 тыс. руб, а фактические расходы составили 38,5 тыс. руб. То есть, люди реально готовы прокутить столько, сколько называют в опросах. Это не «пыль в глаза», как думают некоторые.

Вольному воля, как говорится. Но…

В декабре 1916 года жители Российской Империи тоже готовились много потратить на Рождество, Новый год и Святки. А потратили — ещё больше. Уже загодя были забронированы все места в модных ресторанах, причём владельцы резко увеличили число «кувертов», безбожно сузив проходы между столами. Резко выросла стоимость традиционных блюд к новогоднему столу. Например, гусиная тушка подорожала в 5-6 раз против обыкновенного. И всё равно они шли нарасхват. С расходами не считались. И в официальной столице, и в первопрестольной только новогодние ужины обходились в среднем в месячную зарплату квалифицированного рабочего. Правда, тут отчасти сказалось подорожание алкоголя на чёрном рынке из-за «сухого закона».

Нельзя также не отметить, что новый 1917-й год люди встречали в целом с оптимизмом. На фронте череда неудач начального периода Первой мировой сменилась пусть скромными, но всё же успехами, а «Брусиловский прорыв», поставивший Австро-Венгрию на грань военной катастрофы, вызвал шквал энтузиазма в войсках. Российская #промышленность наконец-то встала на военные рельсы, более чем троекратно нарастив выпуск снарядов: за год их произвели свыше 30 млн единиц против 9 млн в 2015-м. В действующей армии укрепилась дисциплина, чему немало способствовали жёсткие меры, введённые Государем, который взял командование войсками на себя. Был устранён одиозный старец Григорий Распутин, с которым многие связывали военные неудачи прежних лет. А #экономика стран Четверного союза трещала по швам. Казалось, буквально всё сулило скорую и решительную победу…

Что произошло дальше напоминать ведь не нужно?

И многие ли из тех, кто лихо и ярко встречали Новый год 31 декабря 2016-го, смогли его хоть как-то отпраздновать всего лишь пару лет спустя?

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