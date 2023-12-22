 

Рупор кремлевской пропаганды: Поправки к мобилизации

22.12.2023, 21:10, Разное
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Законопроект о мобилизации с учётом поправок от Залужного уже готов. Основное:

▪️Призывной возраст мобилизации – 25 лет (вместо 27 лет сейчас)

▪️Все граждане Украины 18-60 лет становятся на учет. Необходимо предоставить данные о местожительстве (нахождении) работодателю

▪️Военный учет за границей – определяет Кабмин Украины

▪️Убирается категория «ограниченно пригодный». Остаются только пригодные и непригодные

▪️Принятие на государственную службу и в правоохранительные органы только в случае, если проходил базовую военную подготовку

▪️ Полностью убирается возможность отправить гражданина неподготовленным на фронт. Мобилизированный при подготовке – рекрут

▪️Повестку могут вручить в ТЦК СП, по месту жительства, в общественных местах и на работе. Имеют право вручить работодатель, полиция, ТЦК.

@ukr_leaks – цинк

PS. Война до последнего украинца будет продолжаться. Грести будут всех кого смогут. В том числе и тех, кто скрывается за границей (во всяком случае будут пытаться). И это не последнее расширение категорий под мобилизацию. Снижение объемов западной помощи будут компенсировать более активной охотой на украинцев.

Источник: Colonel Cassad


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