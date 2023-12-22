Японские ученые из Осакского университета и Университета Тохоку создали роботизированную систему для тушения пожаров

Японские исследователи из Осакского университета и Университета Тохоку создали роботизированную систему для тушения пожаров, которая называется “Dragon Firefighter”. Этот инновационный брандспойт способен взмывать в воздух до двух метров, используя управляемые струи воды под высоким давлением. Исследование об этой удивительной технологии опубликовано в журнале Frontiers in Robotic and AI (FRA).

Основная особенность “Dragon Firefighter” заключается в его способности менять форму, чтобы эффективнее бороться с пламенем. Его форсунки выбрасывают воду со скоростью 6,6 литра в секунду при давлении до одного мегапаскаля. Для подачи воды робот подключается к резервуару пожарной машины, объемом 14 тысяч литров, с использованием специальной подводящей трубы. Важно отметить, что робот также оснащен обычной и тепловизионной камерами, которые помогают в поиске очагов возгорания. Эта система предназначена для использования в зонах повышенной опасности.

Авторы проекта отмечают, что в процессе испытаний им удалось выявить и устранить некоторые недостатки конструкции, включая механизм противодействия колебаниям. Также было обнаружено, что защитный кожух для водяного шланга и электрокабелей недостаточно термоустойчив и может деформироваться от высокой температуры пламени.

Ученые планируют расширить радиус действия робота до 10 метров. Исходя из их оценок, массовое внедрение подобных машин в пожарных частях может стать реальностью примерно через 10 лет.