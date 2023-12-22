 

AA: пользователи Android 14 смогут проверять износ аккумулятора устройства

22.12.2023, 20:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В следующей версии мобильной операционной системы Google Android 14 будет внедрена функция, позволяющая пользователям контролировать износ аккумулятора на их устройствах. Об этом пишет Android Authority (AA).

Обнаруженная скрытая возможность была обнаружена Мишаалом Рахманом, редактором Android Authority, при изучении бета-версии Android 14 QPR2. Эта функция, хотя и не предоставляет текущего состояния батареи, содержит программный код, который может отображать оценочный процент заряда батареи в сравнении с его исходной емкостью. Также обнаружены значки, указывающие на уменьшение емкости аккумулятора и его отсутствие. В разделе “Настройки” пользователи также получат уведомления о изменении состояния батареи, такие как снижение ее емкости.

В декабре 2023 года Google объявила о планах включить информацию о батарее в новую версию Android, включая дату производства и количество циклов использования аккумулятора.

Эта новая функция позволит пользователям более эффективно управлять зарядом и состоянием своих аккумуляторов, что может помочь продлить срок службы устройств.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12 / Японские ученые из Осакского университета и Университета Тохоку создали роботизированную систему для тушения пожаров

22.12 / Индия экспериментирует с нейросетями для улучшения климатических прогнозов

22.12 / Мнение: Дороги в России стали безопаснее, чем в США и Канаде

22.12 / Подходит не только для свиданий, но и для вечернего образа: эффектный макияж «Красное вино», бьюти-тренд конца 2023 года

22.12 / Скандалы: «За публичную демонстрацию сексуальной и культурной распущенности»

22.12 / На юге России открыли Центр реабилитации жертв математического насилия

22.12 / Часто кажущееся “беспричинное” ухудшение состояния человека на самом деле может быть следствием скрытого стресса

22.12 / Китайские космонавты провели 7,5 часов ремонта станции “Тяньгун” в открытом космосе

22.12 / Psychological Bulletin: Недостаток сна ухудшает позитивное мышление и вызывает ощущение несчастья

22.12 / Скандалы: Турал не «порешал»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика