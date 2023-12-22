AA: пользователи Android 14 смогут проверять износ аккумулятора устройства

В следующей версии мобильной операционной системы Google Android 14 будет внедрена функция, позволяющая пользователям контролировать износ аккумулятора на их устройствах. Об этом пишет Android Authority (AA).

Обнаруженная скрытая возможность была обнаружена Мишаалом Рахманом, редактором Android Authority, при изучении бета-версии Android 14 QPR2. Эта функция, хотя и не предоставляет текущего состояния батареи, содержит программный код, который может отображать оценочный процент заряда батареи в сравнении с его исходной емкостью. Также обнаружены значки, указывающие на уменьшение емкости аккумулятора и его отсутствие. В разделе “Настройки” пользователи также получат уведомления о изменении состояния батареи, такие как снижение ее емкости.

В декабре 2023 года Google объявила о планах включить информацию о батарее в новую версию Android, включая дату производства и количество циклов использования аккумулятора.

Эта новая функция позволит пользователям более эффективно управлять зарядом и состоянием своих аккумуляторов, что может помочь продлить срок службы устройств.