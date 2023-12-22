Индия экспериментирует с нейросетями для улучшения климатических прогнозов

Власти Индии намерены активно применять искусственный интеллект (ИИ) для улучшения своих способностей в области прогнозирования погоды. Это стремление обусловлено растущим числом климатических бедствий, таких как засухи, наводнения и другие стихийные бедствия, с которыми сталкивается страна. Информацию об этом предоставили представители метеорологического департамента (IMD) Индийского правительства, пишет агентство Reuters.

IMD предполагает, что использование нейронных сетей в климатических моделях поможет улучшить точность и скорость прогнозирования изменений в погоде. Это особенно важно для страны с населением в 1,4 миллиарда человек и второй по объему производства риса, пшеницы и сахара в мире.

Помимо этого ведомство намерено расширить сеть метеостанций, собирающих данные на уровне отдельных деревень. Эти данные будут использоваться для обучения нейросетей.

В последние годы в Индии частота сильных ливней, наводнений и экстремальной жары значительно увеличилась в связи с изменением климата. По оценкам Индийского независимого Центра по науке и окружающей среде, в 2023 году погодными бедствиями стали жертвами около 3 тысяч человек.