Мнение: Дороги в России стали безопаснее, чем в США и Канаде

1. Смертность от ДТП в России в этом году впервые стала ниже, чем в США (речь идёт о смертях на душу населения, а не только об общем их числе). Блогер Genbу приводит соответствующий график со своими комментариями (ссылка):



Много это или мало 10,6 смертей на 100’000 населения? 10,6 – это уже ТОП-50 лучших стран по смертности [на дорогах]. А 30 смертей на 100’000, как было ранее, это ТОП-10 худших стран.

Мы уже ниже, чем в США. Кто-то скажет, что там больше машин на душу населения, да и ездят больше. Только это говорит опять же в нашу пользу. Чем больше машин, тем [по идее] выше культура автовождения, тем меньше аварий.

Действительно, всплеск аварий в девяностые был вызван двумя причинами: общим бардаком в стране, который выливался в плохие дороги и безнаказанность для лихачей, и в резкое повышение доступности товаров для населения, из-за которого за рулём оказалась непропорционально большая доля водителей-новичков.

2. Неприятная для Илона Маска статистика. Если считать все виды аварий, самый аварийный автомобиль на американских дорогах – это масковская Тесла (ссылка):



Новое исследование компании LendingTree, основанное на страховых исковых делах в США, свидетельствует о том, что водители Tesla чаще попадают в аварии, чем водители других марок автомобилей. Исследователи проанализировали миллионы страховых случаев и составили рейтинг брендов с наибольшим количеством аварий на 1000 водителей:

1. Tesla — 23.54 аварии

2. Ram — 22.76 аварии

3. Subaru — 20.90 аварий

4. Mazda — 18.55 аварий

5. Lexus — 18.35 аварий

6. Volkswagen — 18.17 аварий

7. BMW — 17.81 аварий

8. Toyota — 17.18 аварий

9. Infiniti — 16.77 аварий

10. Honda — 16.50 аварий

В своем отчете Tesla использует данные, основанные на количестве пройденных миль между авариями. Однако, судя по исследованию, водители Tesla в среднем проезжают около 10 тыс. миль в год, что немного меньше, чем средний показатель в США — 12 тыс. миль.

Tesla учитывает только аварии, при которых срабатывают подушки безопасности или другие устройства. В то же время исследование LendingTree берет во внимание все виды аварий, даже мелкие, которые не вызывают срабатывания подушек безопасности. Это может объяснить разницу в результатах.

В жизни бы не подумал, что Хонда окажется в конце этого списка. Похоже, японская легенда уже не та…

3. Блогер torontoru, – русскоязычный житель Канады, – жалуется на растущую угрозу автомобильных краж, и даже более того – автомобильных захватов и грабежей среди бела дня (ссылка):

Каждый год в Торонто крадут все больше и больше машин. К примеру в 2015 украли 3,284, а уже в этом, пока еще не закончившимся году это число уже превысило 10,000.

Почти каждый день вижу слезные посты в главном рупоре русскоязычной тусовке, рыдающих за свои потерянные Мерседесы и Лексусы.

Причем увеличивается не только число краж, но и случаев разбоя, с вытаскиванием жертв из пепелацев на мороз на красном свете.

Население Торонто – 2,8 миллиона человек. Предположим, что машин у жителей там около миллиона, может быть чуть больше (с одной стороны, уровень автомобилизации в Канаде составляет 0,6 авто на человека, с другой стороны, в городе, где есть метрополитен и общественный транспорт, личные автомобили менее востребованы).

Получается, что если угнали 10 тысяч авто за год, это около 1% от общего числа в год или (я считаю грубо) 50% за 50 лет. То есть, если вы живёте в Торонто долго, то или вам лично, или вашим друзьям, придётся страдать от угонов регулярно.

Для сравнения, во всей нашей 150-миллионной России в год угоняют чуть более 20 тысяч автомобилей (22,5 тысячи по данным за 2022). Это число год от года падает, причём 68% таких преступлений успешно раскрывается, спасибо камерам и цифровизации (ссылка).

В новостях недавно сообщали, что за 2023 год число автоугонов в России якобы выросло на 15%, причём в отдельно взятой Москве – аж в три раза, так что 51% угнанных машин приходится в нашей стране на столицу Москве. Даже если верить этим данным, всё равно в России шанс угона вашего авто в десятки раз меньше, чем в Канаде, а в Москве – в разы меньше. Впрочем, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) утверждения о росте автоугонов опровергли и заявили, что в целом продолжается снижение этого показателя, увеличение же фиксируется лишь по статистике отдельных страховых компаний (ссылка).