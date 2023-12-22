 

Подходит не только для свиданий, но и для вечернего образа: эффектный макияж «Красное вино», бьюти-тренд конца 2023 года

22.12.2023, 20:15, Разное
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Макияж в стиле “Красное вино” сегодня покоряет соцсети. Он стал популярным еще осенью, и на новогодние праздники тренд сохраняется.

Девушки с макияжем в стиле “Красное вино” считаются утонченными, смелыми, страстными. Этот тренд очень нравится тем, кто любит яркие цвета, огненные оттенки, которые оживают на глазах и губах.

Макияж “Красное вино”

Макияж “Красное вино” – это макияж с акцентом на глаза и губы в разных оттенках красного цвета: от вишневого до карминового, от рубинового до бургундского. Источником вдохновения является вино, и создатели тренда часто показывают себя с бокалом в руке, который еще больше подчеркивает окончательный эффект.

Несмотря на один общий оттенок, этот макияж не кажется одинаковым, он совершенно разный, и каждая девушка может с ним подчеркнуть свою индивидуальность. Общая нить – это просто дерзкое использование красного цвета во всех его оттенках. Красный отлично сочетается в разных вариантах: с дымчатыми глазами, блестящими губами, с мерцающим оттенком.

Как сделать макияж “Красное вино”

В этом монохромном макияже глаза и губы находятся на первом плане, а красный является основным цветом. Взгляд можно выделить накладными ресницами, подвести глаза карандашом или жидкой подводкой. При этом нужно использовать красные тени для век, растягивая цвет до висков.

Для губ тоже нужно выбрать красную помаду. И здесь также есть несколько вариантов: красно-черная комбинация, красная матовая помада или слой блеска поверх помады для блестящего и влажного эффекта.

Изначально макияж “Красное вино” предполагал сбалансированность образа, т.е. нужно было выбрать один яркий штрих на лице: либо губы цвета красного вина, либо глаза. Но этой зимой тренд выходит на новый уровень, сочетая красные губы с красными тенями, создавая очень смелый образ в стиле “Красное вино”.

Губы цвета “Красное вино”

Макияж “Красное вино” – это больше, чем тренд на макияж, образ девушки в этом стиле отличается изысканностью и отличным вкусом. Выбирайте насыщенные цвета, которые подчеркнут яркость чувств. Красные губы подойдут к любому наряду, добавят образу смелости.

Если вы не готовы сочетать яркие губы с яркими красными тенями, то выберите ярко-красную помаду, а остальную часть макияжа оставьте нейтральной. Тени можно выбрать землистых тонов, коричневых и нейтральных оттенков. Они придадут глазам выразительный и простой вид. Коричневые тени можно дополнить красной подводкой, она отлично будет сочетаться с красной помадой на губах или блеском для губ в стиле “Красное вино”.

Девушкам со смуглой кожей подойдет коричневая подводка для губ в сочетании с темно-красной помадой.

Тени для век “Красное вино”

Тени тоже могут быть различных красных оттенков. Чтобы получить более глубокий взгляд, можно красные тени смешать с красным блеском. Такой макияж получится более интересным и праздничным.

С губами темно-бордового цвета отлично будут сочетаться светло-розовые тени для век. Также красные тени отлично смотрятся с черными тенями, в это сочетание тоже можно добавить блестки.

Таким образом, макияж в стиле “Красное вино” остается не только трендом зимы, но и отличным праздничным вариантом. Не бойтесь экспериментировать и сочетать разные оттенки красного, ведь эти цвета относятся к одному семейству и создают гармоничный винный монохромный образ.


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