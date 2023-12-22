Скандалы: «За публичную демонстрацию сексуальной и культурной распущенности»

Депутат Останина призвала посадить Собчак, Киркорова и Билана из-за «голой» вечеринки

Депутат Госдумы Нина Останина требует уголовной ответственности за нарушение нравственности на «голой вечеринке» актрисы и блогера Анастасии Ивлеевой, которая прошла в Москве.

Вчера вечером в столичном клубе «Мутабор» прошла встреча звезд: Филипп Киркоров, Дима Билан, Джиган, Лолита и Ксения Собчак. Цены на открытую часть мероприятия билетов достигали миллиона рублей, а дресс-код организаторы вечеринки обозначили как almost naked (почти голый). Один из раздетых гостей, замеченных в компании Димы Билана, пришел на вечеринку в одном носке, который прикрывал его мужское достоинство.

Уже утром видео и фото с мероприятия разошлись по соцсетям, а общественники начали писать заявления во все инстанции. Для оценки действий богемы в ходке этого «пира во время чумы» Нина Останина отправила депутатские запросы премьеру Михаилу Мишустину и генпрокурору Игорю Краснову, в которых попросила привлечь к ответственности участников и организаторов мероприятия, «невзирая на их имя и статус».

«Так называемая «богема» оскорбила своими действиями бойцов, ценой своей жизни защищающих благополучие мирного населения страны», – пишет депутат в обращении к генпрокурору России.

Среди прочего Останина просит Краснова «дополнить УК РФ нормами, предусматривающими ответственность за демонстрацию пренебрежения установленных норм общественной морали и традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденных Указом президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809, а также за публичную демонстрацию сексуальной и культурной распущенности».

– Любые обсуждения этого мерзкого мероприятия в публичном пространстве оскорбительны, – говорит «МК» глава комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. – Они оскорбительны для ребят, которые воюют в зоне СВО. Оскорбительны для членов их семей: для матерей, для жен, для детей. Они оскорбительны для их друзей, одноклассников, другими словами – для всего общества, которое сегодня с тревогой наблюдает за тем, что происходит в зоне спецоперации, которое мобилизовалась и ждет победы по всем фронтам, в том числе и на культурном фронте, где нам всем нужна победа над теми, кто возомнил себя элитой общества.

Обсуждать эту «элитку» – это просто оскорблять тех ребят, – отмечает Останина. – Здесь нужны юридические действия. Поэтому я и обратилась к генеральному прокурору Краснову с тем, чтобы он поддержал мои предложения о внесении изменений в законодательство – и в административный, и в уголовные кодексы РФ. У нас есть закон об оскорблении чувств верующих, есть закон об оскорблении чиновников. У нас нет закона об оскорблении устоявшихся норм морали, которые характерны и традиционны для нашего общества. Понятно, что есть Указ президента, но действия, которые идут против этого указа, в прямом смысле у нас ненаказуемы. Я считаю, что должна наступать уголовная ответственность за оскорбление нравственных чувств россиян.

Анатолий Салунов

Оригинал материала: “Московский комсомолец”